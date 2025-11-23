Elecciones a la vista en Aragón

Las elecciones autonómicas en Aragón parecen estar más cerca que nunca, a pesar de que su presidente, Jorge Azcón, ha subrayado en reiteradas ocasiones que la llamada a las urnas sería la última opción. Sin embargo, esa parece ser la más probable a estas alturas de legislatura. «Si no hay presupuestos tiene que haber elecciones, esto es así», aseguró sin rodeos el pasado miércoles consciente de que el tiempo se agota y de que solo un ‘milagro’ puede evitar unos comicios en 2026. Ese ‘milagro’ sería posible si PP y Vox lograsen cerrar un acuerdo para dar vía libre al presupuesto de 2026, pues la prórroga presupuestaria parece descartada para Azcón si no quiere caer en la incoherencia de seguir el mismo camino que Pedro Sánchez y que Génova critica de forma reiterada.

Las cuentas, no obstante, están hechas desde hace tiempo en el departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, pero en esta ocasión la gran piedra en el camino no son tanto los números como la ideología. Porque Vox quiere imponer en asuntos como el Pacto Verde y la política de inmigración, unas líneas rojas que los populares no están dispuestos a cruzar en Aragón bajo ningún concepto. La partida de ajedrez, por tanto, no ha hecho más que comenzar en los cuarteles generales del PP y de Vox, donde se afanan en el diseño de una estrategia que les permita salir victoriosos en una hipotética cita electoral.

Las palabras pronunciadas por Azcón esta semana suponen el paso previo a la activación del proceso electoral, consciente de que el escenario le es favorable o, al menos, eso reflejan las encuestas que manejan los populares a nivel interno en Aragón, aunque en política un mes o incluso una semana es demasiado tiempo y todo puede suceder. Que se lo pregunten a Alberto Núñez Feijóo. Pero ese viento a favor, aunque mejoraría los resultados de Azcón en 2023, podría ser todavía insuficiente para gobernar sin el yugo de los de Abascal. Eso sí, la semana que hoy termina ha elevado las expectativas del anticipo electoral después de que el Supremo condenara al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. Solo un día antes, los exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, eran portada de todos los diarios al solicitar Anticorrupción 24 años de prisión para el primero de ellos por la trama de las mascarillas. Casi de forma simultánea, Cerdán salía de la cárcel, aunque en el PSOE son conscientes de que queda un largo calvario judicial por delante.

La estrategia del PP pasa por los evitar los errores que cometieron otros barones, rentabilizar la llegada de inversiones y diferenciarse de Vox para ensanchar el centro

Ese escenario judicial perjudica claramente a los socialistas aragoneses, no solo por las inercias negativas que se puedan generar en intención de voto sino también porque la candidata a la presidencia de la comunidad en las próximas elecciones autonómicas, Pilar Alegría, es, además de ministra de Educación, portavoz del Gobierno, lo que dificulta su labor de oposición a Azcón, que cada vez está más tentado a pulsar el botón electoral. No obstante, no puede descuidarse porque la realidad en Génova no es precisamente halagüeña por la obstinación de su líder, Núñez Feijóo, en dar bandazos y hacer seguidismo de las políticas de Vox. Valencia es el mejor ejemplo y la más clara muestra de que las cosas siempre se pueden hacer peor.

Aunque el escenario nacional puede condicionar la intención de voto en Aragón, la estrategia y el relato del PP en la comunidad pasa por evitar pisar charcos como hicieron Mazón, Juanma Moreno y Fernández Mañueco, rentabilizar la llegada de inversiones y diferenciarse de Vox, consciente de que el centro es muy amplio en un territorio proclive a los consensos. El problema para los de Azcón es que, en las actuales circunstancias, solo tendría como posibles socios a Teruel Existe y el PAR ante un hipotético adelanto electoral.

Lo que parece innegable es que los populares y la ultradercha comienzan a tirar de calculadora y estrategia. Tanto es así, que el líder de Vox, Santiago Abascal, visitará mañana Zaragoza tras dejarse ver por Andalucía. El pasado viernes subrayó la «torpeza» de Azcón por no llegar a un acuerdo con su partido para cerrar unos presupuestos en Aragón. Lo que no dice es que lo que sucede en las comunidades le importa más bien poco porque su partido no cree en el estado de las autonomías y porque su único objetivo es ser decisivo en España. El PP y el PSOE, tristemente, se lo están poniendo a huevo.