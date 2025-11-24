Concertar el bachillerato es malversar

¿Se han fijado cómo están las listas de espera de la sanidad? Hay unas demoras enormes, tanto en pruebas diagnósticas como en cirugías. Hay gente con citas para resonancias magnéticas con un año de demora. En este contexto muchos gobiernos autonómicos se plantean realizar conciertos con la sanidad privada. La idea es clara: se les paga dinero público a hospitales privados para que atiendan a pacientes en lista de espera y así conseguir que estas se aligeren un poco. Podemos discutir si concertar es la mejor opción o quizá sería mejor reforzar la sanidad pública. Pero es evidente que en un contexto de saturación de la sanidad pública la posibilidad de trasladar pacientes a la privada podría ser una opción, aunque no sea la mejor.

Ahora sueñen conmigo e imaginen una sanidad pública que no está saturada. No hay listas de espera. El medico te pide una resonancia magnética y te pregunta si esa misma tarde o mejor mañana por la mañana. Los preoperatorios te los hacen el viernes y el lunes te operan. Imaginen ahora que en ese contexto idílico a un gobierno se le ocurre concertar tratamientos y pruebas con hospitales privados. Sería absurdo, no tendría sentido alguno. Sería malgastar dinero en algo completamente innecesario. Puede que incluso nos preguntáramos si el propietario del hospital es primo del consejero de sanidad.

Esto es exactamente lo que pasa con la concertación del bachillerato. A día de hoy hay alrededor de 2.500 vacantes para estudiar bachillerato en centros públicos de Aragón. Además, a diferencia de la sanidad, que la usamos todos, el bachillerato lo cursan adolescentes y la natalidad ha caído en picado. En 2024 tuvimos el mínimo histórico de nacimientos en España. Pues en este contexto, con plazas vacantes y bajada de natalidad, el señor Azcón ha decidido concertar el bachillerato. ¿Tendrá Azcón un primo propietario de escuelas privadas concertadas?

Naturalmente, la escuela pública ha salido en tromba con movilizaciones en los centros educativos para denunciar este gasto inútil. Habrá una manifestación el próximo miércoles, 26 de noviembre, a las 18.00 horas en la Glorieta Sasera.

Señor Azcón, desde esta columna quiero hacerle una sugerencia, aunque no me guste mucho. Gástese la millonada que va a costar concertar el bachillerato en operaciones quirúrgicas y resonancias magnéticas en la sanidad privada. Así usted conseguirá su objetivo de entregar dineros públicos a empresas privadas, pero al menos, de rebote, la ciudadanía verá muy reducidas las listas de espera.