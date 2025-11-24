Una semana eléctrica para Aragón

Aragón será una de las comunidades protagonistas de la semana que hoy comienza. El foco apuntará de lleno a un territorio que en los próximos días será epicentro de la economía nacional, si bien es más que probable que la política ocupe también un espacio relevante. Eso dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo de Jorge Azcón, que tiene que despejar las incógnitas en torno a la presentación de presupuestos de 2026. Si ese escollo no se salva, lo más probable es que Aragón se encamine el próximo año hacia un escenario electoral. Pero antes, hoy mismo, el líder de Vox, Santiago Abascal, caldeará la atmósfera con un mitin que puede marcar el camino hacia las urnas en la comunidad. Quizá se vea con Azcón, pero eso no significa que se alcance una sintonía que se perdió hace tiempo, cuando Vox salió del Gobierno de Aragón.

La política, por tanto, marcará la agenda de una semana frenética que, no obstante, será eminentemente económica. El hito más destacado será la colocación de la primera piedra de la gigafactoría en Figueruelas el próximo día 26. El proyecto, impulsado por Stellantis y CATL, supondrá un salto exponencial para que Aragón pase a ser considerado un referente indiscutible en el sector de la automoción y en la nueva era de la movilidad eléctrica. Su inversión superará los 4.100 millones y dará empleo directo a más de 3.000 trabajadores en unas instalaciones que ocuparán 367.000 metros cuadrados. El ministro de Industria, Jordi Hereu, el embajador chino, Yao Jing, y los máximos responsables de las multinacionales acudirán a Zaragoza para dar el pistoletazo de salida a la mayor gigafactoría de España. Este acontecimiento industrial servirá para visibilizar el aterrizaje de China en la economía aragonesa. Y la mejor carta de presentación será CATL, un gigante cuyo efecto arrastre en los próximos años será sobresaliente.

Tan solo un día después tendrá lugar el Congreso de Directivos y Ejecutivos de España de la mano de la fundación CEDE. Se trata de una cita esencial en el calendario empresarial que este año contará con más de 1.600 responsables de compañías de primer nivel en Zaragoza, con ponentes como el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, la country leader de Amazon Web Services (AWS) Spain & Portugal, Suzana Curic, el primer ministro de Italia y exintegrante de la Comisión Europea, Mario Monti, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, el presidente Ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, el exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, la directora de Política Energética en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, así como los máximos líderes empresariales de la comunidad.

La semana que hoy comienza marcará el camino que le espera a Aragón en los próximos meses y años. El horizonte económico parece despejado, el político es toda una incógnita.