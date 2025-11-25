Azcón deshoja la margarita

Astuta o precipitadamente -ya se verá-, el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha depositado sobre el tapete electoral una carta oculta, pero que bien podría responder a ese as electoral que todo barón regional que se precie guarda en su manga.

Dicha competencia presidencial, la de convocar elecciones al libre albedrío del titular del gobierno autónomo, la conquistó el Estatuto de Aragón a base de tesón, en su lucha hacia la autonomía plena, por lo que debemos valorar su aplicación y trascendencia.

La tiene, sin duda. Pero tampoco habrá demasiadas dudas acerca de que un resultado en las urnas pueda variar según la estación, el mes, la semana o el día en que se convoque.

Con respecto a unas elecciones autonómicas anticipadas en Aragón no hay aún, claro está, ni fecha ni decreto. Ni siquiera, imagino, decisión tomada. Pero cuando, hace unos días, se refería a la posibilidad de convocarlas, Jorge Azcón lo hacía en paralelo a la inquietante reflexión de no ir a ser capaz tampoco este año 2025 de aprobar los presupuestos para 2026, debido a la oposición de Vox. Sería el segundo año consecutivo sin ley ni ruta presupuestaria, debiendo el PP aplicar o prorrogar presupuestos anteriores ya obsoletos. Y así, obvia y tristemente, no se puede gobernar ni planificar una Comunidad como la aragonesa. Tampoco un país, pues igualmente Pedro Sánchez viene siendo incapaz de aprobar los presupuestos generales, aunque no por ello vaya a adelantar la cita electoral.

Caso de que Azcón lo haga, se abrirían nuevos interrogantes. En primer lugar, quién ganaría la consulta, y si su victoria le permitiría gobernar en solitario o debería abocarse a pactos. Caso de que repitiera triunfo el PP, pero sin alcanzar los 34 diputados de la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, nuevamente necesitaría del concurso de Vox, por lo que la relación de ambos partidos, ahora mismo desquiciante, debería cambiar sustancialmente, sin que haya visos de ello.

El PSOE, por su parte, con Pilar Alegría al frente, lucharía por ganar en número de votos y escaños, pero, salvo un espectacular resultado, lo tendría peor todavía que la derecha a la hora de sumar apoyos a su izquierda que le permitieran gobernar.

¿Elecciones en Aragón? Podría ser... Azcón deshoja la margarita.