¿Quién manda en el Poder Judicial?

Creo que alguna vez ya lo conté. Hace unos pocos años, paseando por Buenos Aires, nos encontramos ante un edificio que a primera vista debía de acoger en su interior algo muy importante, una institución, un museo, quizá. Pregunté a mis acompañantes qué era aquel edificio tan monumental y solemne.

Me contestaron que se trataba de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema es el más alto tribunal de la República Argentina y órgano máximo del Poder Judicial. Me extrañó sobremanera que el edificio estuviera, como la Casa Rosada, rodeado de un sistema de vallas de las que utiliza la policía contra las manifestaciones.

Y pregunté el porqué de tanta prevención en la sede de tan alto tribunal. La respuesta me dejó helado: no hay manifestación que no se acerque hasta sus inmediaciones para recordarles que son unos corruptos. Entendí que quizá era el funcionamiento del sistema judicial una de las múltiples causas de que una nación con tantas posibilidades como Argentina no acabara de funcionar razonablemente y la respuesta me produjo tristeza y desasosiego.

Lejos de mí hacer paralelismos. Estoy convencido de que en España la inmensa mayoría de jueces y fiscales hacen su trabajo de acuerdo a la Ley con un alto nivel de excelencia. Pero no se puede decir sin caer en la ingenuidad o en la idiotez que no pasa nada, porque evidentemente pasa. Son muchos casos ya sorprendentes, incomprensibles, inauditos diría yo incluso, para muchos, muchos juristas. Si ahora me preguntaran mis colegas argentinos qué pasa con judicatura española me costaría mucho explicar el fallo del Supremo en el caso del Fiscal General y eso que seguí el juicio oral todo lo que fue posible.

Se está poniendo en peligro la democracia cuando, como decía un periodista ilustre la Justicia deja de ser ciega para convertirse en tuerta y siempre del mismo lado. Visto lo visto cada vez es más difícil creer en la Justicia porque cada vez es más evidente que algo grave está sucediendo. ¿Quién manda en el Poder Judicial?