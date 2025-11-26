Entrelazando realidades y oportunidades regionales

Las circunstancias trenzan con las oportunidades en fracciones temporales que permiten alcanzar presentes muy diferentes a los ya existentes. Esto es lo que pueda estar sucediendo en el área geográfica existente desde Irán a las cosas mediterráneas de Oriente Próximo.

Circunstancias algunas anheladas y otras no tanto, como son el caso de la nueva presidencia norteamericana y por tanto su decidida apuesta por la continuidad en los acuerdos Abraham –acercamiento mundo árabe-musulmán a Israel–, la desaparición del régimen sirio de los Assad –cuyo nuevo líder ha sido recibido en la Casa Blanca–, así como el supuesto debilitamiento del régimen iraní de los Ayatolás, el papel diplomático regional de Catar y la denominada «guerra de Netanyahu» que ha conllevado un debilitamiento de los enemigos regionales de este estado.

También oportunidades no menores como suponen la transformación de fenómenos terroristas de la región como es el avance del acuerdo de Gaza, y que conlleva sobre el papel la desaparición y transformación del movimiento terrorista de Hamás en una entidad que reconozca la defensa y lucha dentro de la vía política; también las negociaciones iniciadas en Líbano para lograr que Hezbollá se aparte de una vez por todas del camino de las armas cuestión que pueda resultar más complicada, y a todo ello sin olvidar el principal de todos, el PKK y su transición a movimiento no violento,tras la petición del Abdullah Öcalam para que el movimiento kurdo de por finalizada las acciones violentas.

La cuestión oportuna, ¿será posible una cierta sintonía entre la administración Trump y el régimen persa?, cabe la posibilidad del acuerdo entre las partes que permita la transacción de intereses tan contrapuestos en estos momentos, la actual administración norteamericana está por el diálogo frente a los actuales posicionamientos israelíes.

Podemos estar ante una profunda conexión de realidades y oportunidades, la aprobación de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de paz de Gaza es una constatación por seguir avanzando en el encaje regional que permitiría a EEUU obtener un espacio consolidado de estabilidad y seguridad desde sus costas del este norteamericano hasta la frontera entre Irán y China, y posiblemente la paz anhelada.