Uno de los grandes escritores rusos del pasado siglo XX fue, sin duda, Konstantin Paustovski. Falleció en 1980, año a partir del cual su legado artístico y su memoria vital fueron quedando un tanto relegados por el implacable paso del tiempo. Pero su obra sigue ahí, sólidamente edificada sobre una extraordinaria prosa y una gran habilidad para la descripción de personajes y atmósferas. Asimismo, como una especie de documento vivo sobre la mayoría de los grandes acontecimientos que sacudieron a Rusia –Unión Soviética, a partir de la Revolución de 1917– en la pasada centuria.

En uno de sus mejores libros, Mi vida, su muy recomendable autobiografía, que alcanza las mil quinientas páginas, Paustovski hace remontarse sus primeros recuerdos a la Rusia zarista de los últimos años del siglo XIX.

Su familia era ucraniana, por lo que su hermosa infancia transcurriría en localidades como Jerson, Kiev o Crimea... Ciudades y paisajes hoy asolados por la guerra emprendida por Vladimir Putin para recuperar aquellos territorios que, a pesar de la independencia de Ucrania una vez hubo caído el Telón de Acero, Putin y los rusos que comparten su opinión siguen considerando suyos.

Los mejores pasajes los dedica Paustovski a la descripción de las riberas del río Dniéper y de lo que él llamaba «las tierras profundas», aquellas extendidas entre Ucrania y Moscú: cordilleras, valles, caudalosos ríos, inmensas praderas habitadas por diferentes etnias... Entre los familiares del autor abundaban los militares. Algunos, al servicio del legendario regimiento Azov; otros, destinados a la marina del zar, con bases en el Mar Negro. También hubo artistas, músicos, pintores, personajes excéntricos que asombraban a aquel niño con sus excentricidades y genialidades.

Ya de adolescente, Paustovski sería consciente de los cambios que se avecinaban en su país, del descontento popular contra el zar. Él mismo tendría ocasión de ver en persona y saludar a Nicolás II durante una visita a su Instituto de Kiev. Poco después estallaría la Primera Gran Guerra, con un resultado desastroso para Rusia, y, casi sin transición, la Revolución bolchevique, destinada a cambiar el país y a influir decisivamente en el resto del mundo.

Una lectura clave para entender a Ucrania como parte de Rusia bajo el dominio zarista y soviético.