Una visión realista de España

La primera jornada del foro España 360 que organiza desde ayer y hasta mañana Prensa Ibérica en Madrid mostró el tronco común de problemas que comparten las comunidades autónomas con algunos acentos diversos. La falta de inversión en las redes eléctricas fue uno de los más transversales que se expusieron e incluso se concluyó que corremos el peligro de volver a crear una España de dos velocidades. Falta una planificación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica que tenga en cuenta precisamente la demanda generada por la descarbonización de muchos procesos industriales tal y como exigen las nuevas normas medioambientales. Y falta que se establezca de manera adecuada la retribución que se va a dar a las compañías por las inversiones necesarias para transportar un mayor volumen de energía desde los nuevos polos de generación renovable. Hay comunidades que ya utilizan más del 90% de energía verde, pero que tienen inversiones paralizadas por falta de redes de distribución que acerquen la oferta a la demanda. Un ejemplo de que este tipo de requerimientos no encuentran espacio en el ruido de la política nacional eclipsada por la polarización entre los partidos.

Otra preocupación transversal es la necesidad de agilizar los trámites administrativos para favorecer la inversión empresarial y el reto es, como en el caso de la educación, aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial sin desnaturalizar la experiencia de los ciudadanos y la formación de los jóvenes.

No todo son problemas comunes. Pero una visión realista como la que busca este foro exige constatar también las diferencias, no tanto ideológicas como territoriales. En este sentido, el primer presidente autonómico que ha intervenido, el aragonés Jorge Azcón, fue contundente en considerar que el llamado «principio de ordinalidad», que el pacto entre el PSOE y Esquerra prevé incluir en la propuesta de nueva financiación autonómica que presente el Gobierno, quiebra de manera irreversible la igualdad entre los españoles. Y para dar credibilidad a su juicio, aseguró que mantendrá el mismo criterio el día en que Aragón sea contribuyente neto como su equipo desea. Igualmente, y pese a que todos los participantes negaron la existencia de prácticas de dumping fiscal, se constató que hay una competencia para captar inversiones y que esa variable hay que conectarla con los posibles casos de infrafinanciación de los servicios públicos. Seguramente, si el debate en el Congreso se organizase en esos términos este asunto no polarizaría sino que permitiría un consenso tan amplio como transversal.

Conocerse, intercambiar retos y propuestas de solución es el primer paso para generar acuerdos y ofrecer acciones realistas a una población que en demasiadas ocasiones se ve empujada a abrazar a las fuerzas populistas por la falta de respuesta de los partidos con vocación y experiencia de gobierno. Solo el realismo permite salvaguardar la democracia de las ilusiones que generan ciertas dinámicas que solo buscan el rendimiento a cortísimo plazo y alimentar las más bajas pasiones de los ciudadanos. El foro España 360 consiguió ese objetivo en su primera jornada: ofrecer una visión realista de una España diversa.