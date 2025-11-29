Encendido de luces

Hoy sábado 29 de noviembre tiene lugar el encendido de las luces de Navidad en mi ciudad. Con el tradicional alumbramiento comienza de manera oficial la campaña navideña un año más. Alguno se preguntará: ¿Ya estamos con las luces otra vez? Pues sí, ya estamos. El tiempo pasa volando y la vida es insultantemente cíclica. ¿Cada vez empieza antes la campaña navideña o son imaginaciones mías? Que conste que yo no me enciendo por el hecho de que demos la bienvenida a la Navidad gastando un pastón de dinero en luces. A mí me encanta la Navidad, qué caramba, soy un niño grande, y los animadores y cuentistas tenemos mucho trabajo en estas fechas tan señaladas e iluminadas. No me oirás quejarme nunca de la Navidad, pese a sus luces y sombras.

Por cierto, hoy el encendido se realiza en la Plaza de España, el centro neurálgico de la capital aragonesa, con el objetivo de presentar las nuevas luces decorativas que se han colocado en el Paseo de la Independencia. Las luces permanecerán encendidas hasta el 6 de enero, día en el que finalizan todos los actos del extenso programa de Navidad en Zaragoza. El horario del encendido será desde las seis de la tarde hasta la una de la madrugada («de madrugá, de madrugá», canta Rosalía mientras escribo esta columna; tengo el Spotify encendido con Lux, su nuevo y divino disco). Un manto de luces led va a cubrir la ciudad.

«Leed con led», dijo el poeta, iluminándonos a todos. Claro que sí; hay que leer más. Libros de temática navideña, por ejemplo, para ir a juego con el ambiente que nos rodea. Llegan días de mucho trajín, por fin. Disfrutémoslos. También llega el frío, así que habrá que encender la calefacción, y habrá que sacar los guantes, las bufandas y los jerseys con renos y árboles. Qué pereza dan. Me enciendo solamente de pensarlo. Pero si abrigan, valen; ande yo caliente y ríase la gente. También habrá que armarse del espíritu navideño para adornar la casa y tocará bajar al trastero para desempolvar la magia que se esconde entre sus paredes y subir las cajas llenas de bolas, estrellas, adornos y belenes. El árbol de cartón igual toca renovarlo, me temo.

El año pasado ya no podía con las olas de espumillones. Pues se cambia, y con nuevas luces. Pero dejaremos el encendido familiar para más adelante, para fechas más cercanas a los días señalados. Feliz precampaña.