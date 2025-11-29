Jóvenes nostálgicos del franquismo

En un reciente artículo de Julián Casanova, publicado en El Periódico de Aragón el pasado día 16 de noviembre, este brillante y comprometido historiador se lamentaba, con toda razón, de que «la actual enseñanza de la historia no es suficiente para contrarrestar las mentiras» que pretenden legitimar y blanquear lo que supuso la dictadura franquista ahora que se van a cumplir los 50 años de la muerte del dictador.

En este contexto, resulta preocupante cómo a los actos programados con motivo del tal hecho, algo tan lógico como necesario para la salud democrática de España, se hayan opuesto diversos medios de comunicación, algunos partidos (ya sabemos cuáles) y, también una parte de la sociedad civil, un rechazo que resulta incomprensible en una sociedad, la nuestra, en la que ya llevamos viviendo cinco décadas en democracia.

Estos signos de rechazo, ponen de manifiesto que la larga sombra del franquismo sigue pretendiendo ocultar esa página negra de nuestra historia reciente vinculada a un general superlativo, oponiéndose de forma visceral a las políticas públicas de memoria democrática, algo que, no lo olvidemos, es un «deber de Estado» con arreglo a la legislación internacional, políticas que, consecuentemente, está llevando a cabo el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez mal que les pese a ese franquismo sociológico que políticamente sigue latente en el seno del PP y, desde luego, de Vox. Además, este rescoldo franquista, cuyas incendiarias llamas parecen ahora reavivarse en sectores de la juventud, aquellos que parecen añorar lo que fue la dictadura franquista, una dictadura que paradójicamente no conocieron y que, de ningún modo sufrieron.

Ante el emergente (y amenazante) resurgir de los mensajes reaccionarios, especialmente preocupantes cuando éstos calan en la juventud, así como a la difusión de una visión revisionista y exculpatoria de lo que supuso la dictadura franquista, esto es, una perversa «historietografía» en acertada expresión del historiador Reig Tapia, es cuando sentimos, con dolor, las carencias que en el ámbito educativo han quedado patentes: un porcentaje considerable de la juventud española no tiene un conocimiento veraz, crítico y objetivo de la dictadura franquista, con la cual se identifican en una mezcla de ignorancia histórica maquillada de espíritu contestatario juvenil.

A toda esta situación ha contribuido, también, la impetuosa irrupción de Vox en el panorama político español, difundiendo una visión tan falsa como rancia de la historia de España que enlaza, con fervoroso entusiasmo, con la que se enseñaba durante el franquismo y que sufrimos los que éramos estudiantes en aquellos oscuros y tristes años.

A las carencias en el ámbito cultural y educativo, se suma todo un cúmulo de perversos y tendenciosos mensajes de contenido reaccionario, cuando no claramente fascistas, que circulan sin control por las redes sociales y que tanto impactan en el sentir de nuestra juventud. Se trata de un serio problema porque el adoctrinamiento ultra está calando muy peligrosamente por esta vía entre los jóvenes y ellos son, deben de ser, el futuro de los valores y de nuestra democracia. Estos mensajes, no sólo maquillan y exaltan a la dictadura, sino que también fomentan el odio al diferente, rechazan al inmigrante, divulgan mensajes de desprecio y dominación hacia la mujer, exaltan un ultranacionalismo que dinamita la convivencia, cuestionan la igualdad y niegan evidencias científicas como el cambio climático: todo un cóctel explosivo que a nada bueno puede conducirnos.

Por todo ello, y a modo de antídoto, junto a la ejemplaridad de la práctica política democrática y de quienes deben desarrollarla, resulta imprescindible un mayor conocimiento crítico de la historia, de nuestro pasado, por muy traumático que haya sido, y el franquismo lo fue y, para ello, el papel de la educación es imprescindible y el compromiso en esta materia de la comunidad educativa, decisivo.