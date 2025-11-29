Juventud para tomar partido

El reconocido catedrático de Antropología Social de la Universidad Pompeu Fabra Carles Feixa estuvo en Zaragoza presentando como director el Informe Juventud en España 2024. Lo hizo en el marco de la XXI Jornada Pantallas Sanas, iniciativa de Salud Pública del Gobierno de Aragón pionera en la alfabetización mediática e informacional, por y para la promoción de la salud en la adolescencia. Centrada en el tema Jóvenes digitales ante la decisión más saludable, esta edición recorrió también los nuevos caminos de la Inteligencia Artificial generativa y los diferentes paisajes y terrenos de la educomunicación para el siglo XXI.

Doctor por la Universidad de Barcelona, doctor honoris causa por la Universidad de Manizales, Colombia, y autor o coautor de más de 50 libros, Carles Feixa es especialista en el estudio de las culturas juveniles y ha realizado investigaciones de campo en Cataluña, México, Colombia y Marruecos, siendo además consultor en políticas de juventud para las Naciones Unidas. De su admirado filósofo José Luis López Aranguren –del que aprendimos todos– recuerda eso de que «la juventud retrata siempre, con trazos fuertes, a la sociedad adulta, a quien no siempre gusta verse retratada». ¡Qué valor! que diría nuestro Goya.

El siempre querido José Luis era asiduo a visitar el Centro Pignatelli de Zaragoza de la mano de Jesús María Alemany y José Antonio Martínez Paz. Cuando yo tenía dieciséis años, López Aranguren ya nos compartió eso de «que el viejo, cuando se sabe ya viejo, pero todavía no se siente viejo, debe arreglárselas para, a la vez, mantener vivo en sí mismo al joven que fue y, mientras permanezca aún ante los umbrales del sentimiento de ancianidad, prepararse para la etapa final. ¿Cómo conseguir lo primero? Mi receta es la de tratar asidua e íntimamente a los jóvenes. En cuanto a lo segundo, alternar aquel trato con el de nuestros coetáneos y recordarles cuando se nos van».

El Informe Juventud en España 2024 cuenta con el subtítulo Entre la emergencia y la resiliencia, expresando con ello «el dilema central que experimenta la actual generación de personas jóvenes: vivir la transición a la vida adulta en medio de distintas emergencias, que afrontan activando distintas formas de resiliencia. El término emergencia tiene un doble sentido: por una parte, remite a diversas crisis –económicas, sanitarias, climáticas y bélicas– experimentadas por la sociedad, que han afectado de manera particularmente intensa a la juventud; por otra parte, remite a la creación de formas de vida innovadoras, que acostumbran a ser vehiculadas por las nuevas generaciones», destaca Carles Feixa.

Para el experto en juventud, lo mismo sucede con el término resiliencia, «que presupone tanto una adaptación al como una superación del tiempo presente lleno de incertidumbres. Entre la emergencia y la resiliencia, las respuestas juveniles pueden ser pasivas, evasivas, resistentes, reactivas o proactivas, modalidades que los datos del presente informe documentan, con la esperanza a que ayuden a contextualizar y entender mejor a la juventud y a la sociedad con la que interactúa, y a la que debe contribuir para abordar los retos que tanto la juventud como la sociedad tienen planteados».

En su transición a la vida adulta, entre los problemas que le inquietan, Feixa junto a Sonia Páez de la Torre, magister en Juventud y Sociedad, destacan que se encuentran altamente preocupados por cinco cuestiones que desgraciadamente ya son clásicas, cual jinetes de apocalipsis: el acceder a las oportunidades laborales y conseguir una estabilidad en el trabajo, la inquietud por la situación económica, las dificultades para tener una vivienda digna, la preocupación por el acceso y la calidad de la educación y, especialmente desde tiempos de pandemia, la salud mental en su agenda vital.

Por otro lado, mi querido Isaías Lafuente recibió hace tres días el Premio Ondas por su vocacional y comprometida trayectoria de 40 años en radio, y por su sabia sección en elegir una palabra del día ‘Unidad de Vigilancia’ en La Ventana. Desde el estrado del Liceu, el periodista también se acordó de los profesionales jóvenes de la comunicación: «Hoy me quiero acordar de ellos, de los becarios que llegan con la misma ilusión que nosotros y con la misma preparación, o más, pero que, sin embargo, llegan con la fecha de caducidad en la frente. No los dejamos crecer, les cortamos las alas. Creo que la radio, el periodismo y la democracia los necesita», alertó Lafuente.

En la misma línea, hace un par de años ante un auditorio repleto de adolescentes en el último premio que tuve el honor de postularle, Isaías cerró su intervención con estas palabras para el compromiso y su alerta: «La objetividad en el periodismo es una obligación para dar tres o cuatro pasos atrás para, como un buen director de cine, pillar el plano general. Pero una vez que en el plano general vemos al maltratador y a la mujer maltratada, al asesino y al asesinado, al empresario explotador y al trabajador explotado, al invasor y al invadido... hay que tomar partido. Así que os animo a que hagáis lo que queráis, que luchéis por ello, que os preparéis para ello, y que toméis siempre partido». Que así sea.