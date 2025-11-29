Woodward y Trump

Un libro del legendario Bob Woodward siempre es motivo de interés. Y más cuando, como en este caso, sus páginas abundan en la más rabiosa actualidad.

Guerra (La Esfera de los Libros) es un ejercicio de reflexión política de primer nivel. Sobre todo, y antes que eso, de primera mano, por las privilegiadas fuentes que, una vez más, utiliza este autor, considerado como uno de los periodistas más experimentados e influyentes del mundo.

Una de esas fuentes, con valor histórico en su origen, y en su planteamiento y desarrollo casi con un cariz premonitorio, se deriva de una antigua entrevista que su compañero Carl Bernstein (con quien resolvió el famoso caso Watergate) y él mismo le hicieron a Donald Trump en 1989.

Por entonces, el actual presidente de los Estados Unidos no se había dedicado a la política, salvo para comentarla tangencialmente en algún programa de televisión con fondo de comedia (en este aspecto, paradójicamente, su biografía y la de Zelenski coinciden). Era un empresario consagrado al sector inmobiliario y hotelero. Un magnate, ya entonces. Y una personalidad influyente, aunque nadie, ni siquiera los dos periodistas que le entrevistaron hace 35 años, hubiera podido imaginar el destino que le esperaba. Uno de los motivos por los que Woodward/Bernstein le solicitaron un encuentro fue por su fama de hombre de negocios capacitado para llegar a acuerdos y «cerrar tratos» con otros empresarios y firmas que poco tenían que ver con él, pero a los que conseguía «llevarse al huerto» gracias a sus astutas dotes negociadoras.

La entrevista, por distintas razones, no se publicó en su momento. Woodward la recupera ahora y la publica en su integridad, presentándonos a un Donald Trump ya muy seguro de sí mismo e igualmente convencido de que el fin justifica los medios (por lo que estamos viendo en su actividad en la Casa Blanca, «todos» los medios).

Guerra reconstruye el escenario mundial de la última década por lo que respecta al triángulo Estados Unidos/Rusia/Ucrania. Con cuatro protagonistas destacados: los dos últimos presidentes norteamericanos, Zelenski y Putin. El autor se esfuerza –y lo consigue– por entrar en sus psicologías e interacciones, buscando acotar las claves del conflicto y sus posibles soluciones.

Un texto oportuno y una clarificadora lectura.