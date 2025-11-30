La Navidad, antes que el Presupuesto

En este show constante en el que se está convirtiendo la política actual, con más novedades en los juzgados que en las instituciones, resulta llamativo que nos hayamos plantado en el encendido navideño y Zaragoza siga sin tener un Presupuesto presentado para 2026 pero qué bonita está la ciudad así encendida... Parece mentira con lo dóciles y sumisos que son los de Vox en el ayuntamiento de la capital, con una oposición debilitada gracias al harakiri público que se está haciendo el PSOE municipal a la vista de todos, y el poderío del que presume el PP, que haya sido incapaz de mostrar sus cartas para un 2026 que, con varias elecciones autonómicas ya en cartera, no se prevé un terreno mucho más apacible que el actual. Encender la Navidad y no el debate sobre las cuentas sorprende y genera cierta inseguridad sobre si Natalia Chueca será capaz de sacar adelante el Presupuesto este año.

Los de Abascal ya tienen claro que su objetivo prioritario es debilitar a Jorge Azcón, y jugar la baza de Zaragoza, como en años anteriores, de ejemplo de que allí donde es posible el acuerdo llegan a pactos con facilidad. Y es verdad que en el consistorio se le compran con más entusiasmo sus chantajes que en otras partes de Aragón. Sirva de ejemplo las políticas de igualdad o las renuncias ideológicas que ya atesoran en el pasado, sin demasiado pudor, por cierto, a los fondos que se dedicaban a la solidaridad internacional y la cooperación con los países más pobres, en forma de recortes a entidades que pese a dar mucho a la ciudad y llevar su nombre a muchos rincones de África o Latinoamérica, están en la diana de la extrema derecha.

¿Por qué no hay realmente un Presupuesto presentado en Zaragoza? ¿Porque no está pactado o porque ni siquiera se han sentado a hablar? ¿Porque Vox no tiene claro a qué entidad apuntar y sacrificar en 2026 o porque aún están elaborando el relato? Porque es evidente que el proyecto político de Chueca está prácticamente lanzado para 2027, con las grandes arterias de la ciudad encarando un año de obras que las pondrán patas arriba y una nueva Romareda que empieza a mostrar su esqueleto, o con sus grandes objetivos políticos, en materia de vivienda por ejemplo, ya con el terreno despejado y sin demasiadas carencias en la financiación, lo difícil no debería ser trazar las líneas de un presupuesto que rondará los mil millones de euros, que no hace tanto era solo propio de un año como el de la Expo 2008 pero ahora será la tónica habitual de los próximos ejercicios. ¿Quién decide cuándo hay Presupuesto, el PP o Vox? Lo decide Aragón o el resultado electoral de Extremadura? ¿Cuál es el verdadero motivo de esta espera?