Y los jueces hicieron

Fue el 2 de noviembre de 2023 cuando Aznar, en un acto con Feijóo, pronunció la famosa frase que ahora se está repitiendo mucho: El que pueda hacer que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que pueda mover, que se mueva. Esto ocurrió en el contexto de la ley de Amnistía que, como todos ustedes saben, ha dado pie a la quincuagésimo primera ruptura de España. De hecho, tras todas estas rupturas, en España, ya solo queda el barrio de Salamanca y está lleno de venezolanos, pero de los buenos, de los que no son inmigrantes. Bromas aparte, vamos a enumerar los hechos: Pocos días después de las palabras de Aznar, los cachorros de la ultraderecha provocaban disturbios en la calle Ferraz y amenazaban de muerte al presidente del gobierno en aquello que se llamó noviembre nacional. En abril de 2024 con una denuncia de Manos Sucias apoyada por Vox y por Hazte Oír comenzó el proceso contra Begoña Gómez. El juez Peinado mantiene la causa abierta a pesar de que en varias ocasiones jueces superiores le hayan enmendado la plana por hacer las cosas mal. Llegó a imputar al ministro Bolaños tras un interrogatorio vergonzoso. En mayo de 2024 se inicia el procedimiento contra el hermano de Pedro Sánchez. Adivinen quien vuelve a ser el denunciante. Efectivamente: Manos Limpias. En junio de 2025, por primera vez el presidente de la conferencia episcopal ha pedido que se convoquen elecciones. Nunca lo habían hecho en democracia, y antes, me temo que tampoco. ¿Y qué decir de la imputación, procesamiento y condena del fiscal general del estado? Varios periodistas declararon que habían recibido el famoso correo por una fuente distinta. Y, sin embargo, se lo han pulido. Eso sí, casualmente, han votado a favor de condenarlo solo los jueces conservadores. Ya se sabe: el correo lo han podido mandar decenas de personas, no hay ninguna prueba contra él y varios testigos lo exculpan, pero está condenado. Cuando pienso que todavía hoy no sabemos quién es M. Rajoy, quedo asombrado ante la curiosa oscilación del concepto presunción de inocencia. Todo esto tiene aún más trascendencia cuando se adereza con el papel de algunos medios y pseudomedios de comunicación, que amplifican cada una de estas actuaciones dándoles pábulo y legitimidad. Valga de ejemplo cómo contaron la imputación de Bolaños y olvidaron contar que la causa fue archivada. Aznar pide hacer, y mucha gente hace, lo grave es que algunos sean jueces.