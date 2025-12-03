El experto en Humanidades Nuccio Ordine tiene un librito harto agradable y recomendable titulado La utilidad de lo inútil (Acantilado). Dándole la razón al título, su lectura resulta de lo más utilitaria y aplicable tanto a la realidad que nos rodea como a nuestras vidas cotidianas. De hecho, para muchos –entre los que me incluyo–, podría ejercer como una especie de guía existencial.

En sus páginas, este recientemente fallecido catedrático calabrés, Premio Princesa de Asturias, que dedicó su vida al conocimiento y divulgación de aquellos autores que hoy llamamos clásicos (pero que, en su tiempo, se rebelaron contra el clasicismo heredado y sus establecidos órdenes, erigiéndose como reformadores o levantándose como revolucionarios), se centró y concentró en la importancia que para el ser humano, en general, y para nuestras actuales sociedades de la tecnología y de la información, en particular, reúnen aquellas materias, conocimientos o ciencias que, en apariencia, se consideran poco prácticas. Inútiles, incluso, como si su ejercicio no equivaliese más que a una mera pérdida de tiempo, malbaratando éste en una aplicación sin sentido o en calidad de improductivo ocio.

Nuccio Ordine, en su amplio repaso a lo que muchas de las mejores cabezas de la historia de la filosofía opinaron, encuentra fácilmente, al hilo de sus esmeradas lecturas, una gran cantidad de pensamientos, razonamientos y referencias coincidentes y favorables a la defensa del arte como actividad intelectual y estética (sin que deba perseguir lucro ni beneficio alguno, tan solo el privilegio de abrir puertas a la creación).

Desde los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, a otros mucho más próximos, ya contemporáneos, como Heidegger, las opiniones son llamativamente coincidentes en favor del arte, la literatura y la filosofía como potencias de la mente a desarrollar sin exigirles aplicación concreta alguna.

Como si, en sus respectivos sistemas, lo útil y lo bello hubieran siempre protagonizado polos opuestos, pero complementarios, en la suma de la experiencia humana. Hubo excepciones, y Ordine señala algunas, como el argumento de Locke en contra de la poesía, advirtiendo sobre la «inutilidad» de la misma y recomendando enseñanzas más «prácticas».Una utilísima reflexión para valorar «lo inútil» como una herramienta de mayor utilidad.