Opinión
Vilaplana y Mazón a las 19h. 37m. 45s.
Carlos Mazón y Carmen Vilaplana han mentido tanto sobre la jornada que disfrutaron encerrados en sí mismos que ni siquiera está claro que compartieran cinco horas a solas, mientras Valencia se inundaba a su alrededor como en El final del affaire. La teoría de la conspiración consistiría en defender que estos dos náufragos nunca se encontraron, y que solo se aliaron para compartir una coartada. En la realidad enlutada, y por si la jueza de Catarroja no tuviera suficiente trabajo para aclarar la muerte de 229 personas, también se ve obligada a exigir fotos del reservado de un restaurante y del menú de la última comida antes del calvario. Donde la única revelación es que pagaron el banquete del Ventorro a precio de menú. O de presidente de la Generalitat.
Todo el mundo recuerda dónde estaba cuando se enteró de que Kennedy había muerto, pero Mazón y Vilaplana han dado más versiones de su emplazamiento que una película de Christopher Nolan sobre el multiverso. Sus verdades alternativas han obligado a los periodistas, más perros guardianes de la democracia que nunca, a reconstruir un minutaje sin precedentes desde el 23F o el 11M. Se sabrá donde se encontraban el expresidente y la comunicadora a las 19 horas, 37 minutos y 45 segundos de aquel martes, pero ni así se recuperarán de la desmemoria.
Mazón contraataca que preguntarle por sus andanzas el 29-O es machismo, una definición que confirma en qué consistió la sobremesa más larga desde la moción de censura a Rajoy. Y por supuesto que existe un aroma de culebrón, en el estupor ante la irresponsabilidad de un gobernante que privilegió sus relaciones personales a su papel institucional. Sin embargo, la extraña pareja ha contribuido paradójicamente a anclar la tragedia en el imaginario colectivo del país. La desfachatez de dos mentirosos irredentos ha iluminado la dimensión de la dana. Koldo y Ábalos necesitan al menos la mentira para salvarse ante los tribunales. Hay comensales del Ventorro que ni siquiera disponen de esa excusa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Confirmado un nuevo vuelo desde Zaragoza para el verano de 2026: billetes a 9 euros
- El BOE lo hace oficial: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
- Rubén Sellés, técnico del Real Zaragoza: 'Estamos muy lejos de ser un buen equipo, pero somos competitivos
- Alejandra Mastral, jugadora de baloncesto: 'En Estados Unidos me levantaba todos los días a las 6 para hacer pesas
- Alegría, sobre la manifestación del PP contra la corrupción del PSOE: 'Aún no les he visto manifestarse por la sanidad pública
- Los golpes de personalidad de Rubén Sellés en el Real Zaragoza y los jugadores que se parten la cara por él
- La autopista de peaje que pasará a ser gratuita en noviembre 2026... ¿solo en Aragón?
- El espectáculo de luces navideñas del Parque Grande, de nuevo en el centro de la polémica: 'Cobran entrada pero no pagan ni un euro