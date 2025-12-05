España, socio de Marruecos

España sigue consolidando su condición de primer socio de Marruecos de acuerdo con la reunión de alto nivel celebrada ayer entre ambos países y que culminó con la firma de 14 acuerdos que abren la posibilidad de una cooperación más adaptada a los desafíos futuros de ambos países. Bien está que esta cooperación se haya extendido a aspectos nuevos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cambio climático, o la transición energética sostenible, además de los tradicionales como la agricultura o la inmigración. Sin embargo, ello hace todavía más injustificable la opacidad que rodeó el encuentro. Presidido por Pedro Sánchez y su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch, este terminó sin una rueda de prensa como la que siguió a la anterior reunión.

La paradoja entre la importancia de los acuerdos suscritos y la negativa a comentarlos ante la prensa se debe, probablemente, a las divisiones que la relación con Marruecos provoca en el Ejecutivo español, donde Sumar mantiene su desacuerdo al apoyo de Sánchez al plan de autonomía para el Sahara propuesto por Marruecos. Apoyado por la mayoría de los países occidentales y ratificado recientemente por el Consejo de Seguridad –con la abstención de China y Rusia–, este plan supone el fin de la pretensión de autodeterminación del pueblo saharaui que Sumar y sus ministros siguen reclamando. Más allá de esta cuestión de política interior española, también es probable que la parte marroquí haya preferido no tener que responder a preguntas sobre las dificultades que el Gobierno alauita sigue poniendo al tráfico en las aduanas de Ceuta y Melilla y a sus pretensiones sobre la delimitación de aguas territoriales cercanas a Canarias, en beneficio de sus intereses pesqueros y mineros.

Sin embargo, hay que destacar que, pese a la persistencia de estos viejos litigios, las relaciones comerciales entre ambos países, que alcanzaron 22.600 millones de euros en el año 2024, van viento en popa. Tras los acuerdos suscritos ayer por los dos gobiernos y el encuentro empresarial que se celebró el día anterior, con la presencia de los ministros Luis Planas (de Agricultura) y Óscar Puente (de Transportes), es de suponer que esta cifra siga creciendo y que España pase a ser también un socio de primer nivel en materia de inversiones. En particular con su participación en las obras que Marruecos tiene que llevar a cabo para el Mundial de fútbol del 2030. España aspira a que esta oportunidad permita ampliar el número de las 355 empresas españolas que operan actualmente en el vecino del sur.

La firma de acuerdos recogidos en la declaración conjunta, en materia de modernización de las administraciones públicas, educación, prevención de los desastres naturales, sostenibilidad, o la igualdad de género, indican una voluntad de reforzar los vínculos políticos, algo cada vez más importante teniendo en cuenta que la monarquía marroquí vive inmersa en un proceso de transición entre el actual rey Mohamed VI y su hijo Mulay Hasán. El mismo sentido hay que atribuir a la cooperación bilateral en la prevención y respuesta frente a los discursos de odio, o la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas en la acción exterior de ambos países.