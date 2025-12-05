Son muchos los aspectos a considerar en esta extraña y original novela: Los que oyen, de Jordan Tannahill (Capitán Swing).

En la que, sin embargo, no pasa nada o casi nada, si de acción hablamos; pero, psicológicamente, no nos dará tregua.

La trama arranca cuando algo de veras inusual ocurre en el seno de una familia norteamericana, compuesta por un matrimonio joven con una hija adolescente.

A la madre –Claire– comenzarán, sin mas ni mas, y un buen día (malo para ella), a zumbarle los oídos. Lo anómalo será que, en lugar de tratarse de una simple otitis, una vez que ese sonido haya entrado en su canal auditivo ya no se irá, procediendo a atormentarla de una manera constante, hasta hacerse insoportable y condicionar todo su tiempo y descanso, toda su capacidad de concentración y comunicación; en una palabra, toda su existencia.

Lo peor de todo, por encima incluso de las enloquecedoras molestias, será el origen incomprensible de «El Zumbido». ¿De dónde venía? ¿Qué lo causaba? ¿Por qué no desaparecía, ni siquiera durante el período del sueño?

Dicho fenómeno acústico de procedencia ignota no solo afectará a Claire. Como ella irá descubriendo capítulo a capítulo, progresivamente se sumarán a su angustia otros afectados de su entorno vecinal y profesional: jóvenes, mayores, blancos, negros, asiáticos... Mujeres y hombres de muy diferente procedencia y condición que acabarán viéndose obligados a sellar un pacto de unidad para hacer frente a «el zumbido» y procurar librarse cuanto antes de «eso».

Aspecto no menor de su dolorosa e insoportable tiranía será la deriva de aislamiento a que los «enfermos» de tan anómalo mal se irán viendo abocados a medida que las relaciones con sus familiares comiencen a deteriorarse. Claire, profesora de música y teatro, perderá, en primer lugar, su trabajo, y poco después, tras una amarga fase de mutuo alejamiento, a su marido y a su hija. Pero ni siquiera cuando Claire consiga ingresar en un grupo de afectados por «el zumbido» regresará la paz a su espíritu. Las distintas opiniones y estrategias de ese colectivo tampoco permitirán a sus miembros encontrar soluciones unívocas, fáciles, rápidas ni solidarias.

Una novela distinta. ¿Una fábula sobre el aislamiento social?