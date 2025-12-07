El blues del estadístico

Ha fallecido el cantante estadounidense Todd Snider, autor de muchas composiciones memorables. Una de ellas es Statistician’s blues, donde mezclaba cifras reales e inventadas. Muchos expertos consideran que la economía española crece por volumen. En los últimos tres años, España ha ganado 1,6 millones de habitantes. Son 1,9 millones de personas nacidas en otros países, a las que hay que restar la pérdida de más de 300.000 nacidos en España.

Uno de los efectos que puede producir el escenario actual es lo que Hans Magnus Enzensberger llamó bulimia demográfica: la sensación simultánea de que en algunos lugares hay pocos de los nuestros y muchos de los suyos. Ese crecimiento demográfico puede generar una sobrecarga de los servicios públicos, que en muchos casos ya es visible.

El Ministerio de Hacienda ha publicado la ejecución del gasto público por funciones de 2024 (de 45,4 a 45,5% del PIB): como señala el economista Miguel Ángel García, muestra que las pensiones ocupan cada vez más porcentaje de gasto público, en términos absolutos y porcentaje del PIB. Pablo García Guzmán ha escrito en Nada es gratis que el gasto en pensiones roza el 13% del PIB y con las reglas actuales llegará al 18%. «La tasa de dependencia de la tercera edad –mayores de 65 por cada cien personas en edad de trabajar– ha pasado del 24% en 2009 al 31% hoy, y superará el 60% a mediados de siglo». Los jóvenes polacos, letones, estonios o checos tienen más renta bruta individual disponible que los jóvenes españoles. Estamos en «un sistema que blinda de forma cada vez más sistemática el nivel de vida de los mayores mientras hipoteca el futuro de una generación que, comparada con las anteriores, llega a la vida adulta con salarios más bajos, mucha menos riqueza neta acumulada y la carga añadida de financiar unas prestaciones a las que difícilmente accederá en las mismas condiciones».

También conocemos, a través de libros y artículos de Fernando Caballero y Estefanía Molina, o gracias a Tres millones de viviendas de Jorge Galindo, la escala del problema de la vivienda. El admirable Jon González muestra con gráficos y estadísticas su dimensión en X. Estamos en la «legislatura de la vivienda», pero, señala, el gasto en 2024 ha sido menor que en ocio y cultura.

«Dicen que el 74% de los estadísticos odia su puto trabajo», cantaba Snider. Vivir más años (y mejor) y ser un lugar atractivo son cosas buenas. Pero muchas veces el éxito y el fracaso son la misma cosa: las razones de la felicidad acaban convirtiéndose en las causas del malestar. Ha pasado muchas veces, pero preferimos ignorarlo cuando no nos conviene.