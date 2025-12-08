Izquierda y elecciones anticipadas en Aragón

Hay que felicitar a Jorge Azcón por la estrategia de meter presión a Vox para que le apruebe los Presupuestos de la comunidad. Está siendo un martillo pilón de alta frecuencia. Y Vox ahí está, manteniéndose firme o acobardándose, según el día. Está por ver qué tal aguantan los de Vox. Ahora veremos sin son ultraderecha, o ultraderechita cobarde. Más allá de lo que hagan los dos partidos herederos del franquismo habrá que ver qué hacen los demás ante un posible adelanto electoral. La cosa no pinta bien para la izquierda, yo diría que las perspectivas son peores que en 2023. Parece que Podemos quedará fuera de las Cortes tal y como ocurre en casi todos los parlamentos autonómicos. IU, aunque en la cuerda floja, tiene pinta de que aguantará su escaño por Zaragoza. Y en CHA están a tortas entre la secretaria general Isabel Lasobras y el diputado Jorge Pueyo. Según publican varios medios, la causa es que no podrían presentarse uno por Huesca y otro por Zaragoza, porque no está nada claro que CHA vaya a repetir el escaño que sacó en Huesca.

Por otro lado, el PAR vuelve a pender de un hilo, como tantas veces. Pero puede que esta vez efectivamente el hilo se rompa y quede fuera de las Cortes por primera vez. Asimismo, parece que Teruel Existe sufrirá un fuerte bajón. El buen momento de Vox y el hecho de que las elecciones las convoque Azcón hacen prever que las Cortes girarán todavía más hacia la derecha. En este contexto resulta del todo incomprensible que las izquierdas no intenten maximizar su representación. Más allá de que a toda formación le interesa sacar cuanto más mejor, el tema aquí es que cada escaño que saque la izquierda es uno menos para PP-Vox. Sería lamentable que las cuitas internas de la izquierda y esa patológica necesidad de ser diferente del vecino acaben haciendo que Vox saque más diputados. Tal y como está el mundo (gobierna la ultraderecha en Italia, Hungría, EEUU etc., Israel sigue masacrando palestinos y aquí los jueces del Supremo se han cargado al fiscal general), sería bueno que la izquierda tuviera altura de miras.

Me gustaría creer que CHA, IU, Podemos, Equo etc. comprenden la gravedad de la situación y la necesidad de adaptarse a las reglas del sistema electoral, y que, por ello, harán lo posible por entenderse. Sin embargo, veo más probable que repitan el ridículo del Ayuntamiento de Huesca donde con casi el 20% de los votos no sacaron ni un concejal y el PP y Vox les comieron la tostada.