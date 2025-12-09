Desde que aprendí a leer, el libro fue mi amigo inseparable. Y así, buscando esas respuestas siempre vedadas a la infancia, alcanzaría la adolescencia en la mejor compañía, un libro. Con diez años escribí mi primer relato, un cuento cuyo manuscrito desgraciadamente se perdió, pero cuya trama quedó para siempre grabada en mi memoria; algo más tarde llegaría la ocasión de publicar artículos en prensa y vieron la luz mis primeras novelas; en un cursillo literario, conocí a un profesor enamorado de la literatura, José Antonio Miró Balda, y a un buen amigo José Antonio Valero, del cual recibí invitación a formar parte de una organización, la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro, en cuyo devenir me integré rápida y felizmente.

Amigos del Libro fue instaurada por un grupo de intelectuales y personas con intensas inquietudes culturales, bajo el auspicio de Enrique Calvo y Joaquín Mateo, director de la Biblioteca de Aragón y gran impulsor del proyecto. Se inició así una travesía cultural, tutelada por el libro, donde se compartían vivencias, anhelos, utopías… Sin ánimo de lucro, pero, a cambio, con una gran entrega desinteresada y el inmenso amor al libro que caracteriza a la Asociación, se sucedieron al frente de la misma José Luis de Arce, Luciano Varea, M.ª Rosario de Parada, Fernando Gracia, Eugenio Mateo y, en la actualidad, Víctor del Molino. Además de organizar numerosas actividades, ha de mencionarse la publicación de la revista Barataria y los Premios Búho, uno de los cuales tuve la fortuna de recibir apadrinada por el prolífico escritor José María Serrano.

Ayer fue la Asociación de Amigos de Libro la premiada, en este caso por la Feria del Libro Aragonés de Monzón, la cual reconoce así una brillante trayectoria en la que el libro es auténtico protagonista y motor de la hermosa amistad que nos une en torno suyo.