La carcoma contra lo público

«Doctor, tengo una querica que me está matando» decía el abuelo a su médico para explicarle que tenía un dolor, una molestia permanente, una sensación de que algo lo estaba devorando desde dentro. La metáfora, utilizada por la gente mayor en Aragón y también en Soria, hace referencia a la carcoma, ese insecto xilófago que se introduce en la madera y la taladra, la perfora, la deteriora, la debilita, la pudre hasta que la hace inservible y además se traslada a otros muebles arruinándolos igualmente.

Pues bien, estoy convencido de que los pilares de nuestro Estado de Bienestar están infectados por la carcoma. Lo está el sistema educativo público, como pusimos de manifiesto el otro día en las calles, porque desde dentro, por parte de quienes tienen la obligación de cuidarlo y perfeccionarlo, lo están parasitando en beneficio de otros, trasladando fondos y recursos a lo privado que siempre es un negocio. Y además lo disfrazan con el argumento de la libertad de las familias. Pues claro que hay libertad, pero otra cosa es quitar de lo que es de todos para alimentar lo privado, creando discriminación y desigualdad. Lo mismo digo con las Universidades y las de Madrid, por fin, han despertado, porque ya hace tiempo que sufren una carcoma severa. Lo mismo pasa con la sanidad, también lo denunciamos en la calle, porque una cosa es acudir a lo privado como recurso complementario esporádicamente y otro alimentarlo a base de contratos en lugar de invertir en personal y medios en el sistema público, ese que nos cuida a todos aunque no tengamos dinero.

Y lo mismo pasa con los Servicios Sociales y con transmitir la carcoma a las pensiones con el discurso de la sostenibilidad. Y lo mismo con las políticas de vivienda. Así que la carcoma se ha convertido en un modelo político que prioriza lo privado deteriorando lo público, poco a poco, a la chita callando, disimulando lo que se puede. Es el modelo que defienden el PP y Vox. Como todo, la carcoma tiene un tratamiento que se llama voto. Sólo así acabaríamos con esa querica que está devorando nuestro Estado de Bienestar.