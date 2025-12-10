La cena de los idiotas y el banquete de la impunidad

En La cena de los idiotas, aquella comedia que desnuda con ironía la soberbia humana, los protagonistas creen controlar el juego hasta que la trama se enreda y termina revelando quién es realmente el «idiota» en la mesa. Lo fascinante de la obra es que su humor nace de un mecanismo muy simple: la arrogancia. El que se cree invencible, el que se siente dueño de la situación, acaba siendo víctima de su propia prepotencia. Es un espejo incómodo, pero tremendamente actual, sobre todo cuando uno observa la vida política.

Porque si algo se parece a una cena de idiotas –sin mencionarlos por nombre, porque no hace falta– es ese desfile continuo de dirigentes que, convencidos de su inmunidad, cruzan la línea de la ética, del bien común y, a veces, incluso de la legalidad. Son personajes que se mueven como si la política fuese un salón privado en el que pueden hacer y deshacer, repartir favores, manipular procedimientos o gestionar recursos públicos como si fueran propios. Y cuando alguien les recuerda que existen leyes, límites y responsabilidades, reaccionan con la sorpresa del que descubre que la gravedad existe.

La corrupción –la real, la estructural, no la anécdota– suele construirse sobre esa misma soberbia que retrata la comedia: la idea de que «no pasará nada». Y durante un tiempo, es verdad, no pasa. El sistema es lento, la justicia se mueve con parsimonia, y el ruido mediático parece diluirse con cada nuevo escándalo que aparece para sustituir al anterior. Pero de pronto, como en una coreografía que se había retrasado demasiado, empiezan a caer uno tras otro. Investigaciones que se activan, imputaciones que avanzan, sentencias que llegan. Y entonces se despliega la escena final de la obra: los «idiotas» descubren que la cena no era para reírse de otros, sino un espejo colocado frente a sus propios actos.

No hay nada más frágil que la impunidad cuando se basa solo en la sensación de poder. Ningún político corrupto –de ningún partido, de ningún país– cae de un día para otro. Su caída suele ser un proceso acumulativo: pequeñas decisiones que se justifican, pequeñas concesiones que se normalizan, pequeñas trampas que se convierten en hábito. La política, mal entendida, ofrece demasiadas tentaciones para el que confunde el cargo con un privilegio. Y la ciudadanía, a base de repetir escándalos, ha desarrollado una especie de resistencia emocional: ya nada sorprende, pero todo cansa. Simplemente esperamos la segunda parte de la película, porque llegará. Y lo hará más temprano que tarde. Se ha convertido en la tónica habitual.

Lo que resulta casi poético –y a la vez desesperante– es que, pese a todos los ejemplos, pese a todos los casos previos y pese a todas las advertencias, siempre aparece un nuevo protagonista dispuesto a interpretar el mismo papel. La historia se repite porque la soberbia también lo hace. Quien entra al escenario con la convicción de que puede manipular las reglas a su favor cree que es distinto, más listo, incluso más hábil. Como en La cena de los idiotas, se ríe del otro sin darse cuenta de que está trazando el camino hacia su propia caída.

El desafío que queda para la sociedad no es solo exigir justicia cuando la corrupción se destapa, sino impedir que la obra se siga representando una y otra vez con nuevos actores. La transparencia, el control institucional, el periodismo riguroso y la participación ciudadana no son accesorios democráticos: son mecanismos para evitar que la soberbia termine devorándolo todo.

Realmente, lo más preocupante no es que existan políticos que abusan del poder; eso, lamentablemente, ha ocurrido en casi todas las épocas. Lo inquietante es que aún haya quienes crean que pueden hacerlo sin consecuencias. Y es ahí donde la comedia se transforma en tragedia: cuando la impunidad se percibe como norma y no como excepción.

A diferencia de la obra teatral, donde el público puede reírse sin consecuencias, en la vida política somos todos parte del reparto. Por eso conviene recordar que, tarde o temprano, la arrogancia se paga. Y que quienes se sientan a la mesa creyéndose intocables quizá no tarden en descubrir que, en realidad, eran los protagonistas perfectos para otra cena de idiotas. Mucho se ha hablado de renovación política, de cambio de perfiles, pero como se diría... la cabra tira al monte.