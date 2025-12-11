Feministas por conveniencia

Si algo ha demostrado la política española en los últimos meses es su capacidad para pervertir causas nobles. El feminismo, que costó décadas de lucha, pedagogía y calle, se ha convertido también en arma electoral. Y el espectáculo es tan grotesco que resulta difícil decidir qué da más vergüenza, la falta de escrúpulos o la amnesia selectiva con la que algunos se han apuntado al carro de la igualdad.

Tomemos los casos Ábalos y Salazar, sobre los que se ha actuado tarde y mal, pero han servido para que el Partido Popular haya descubierto el feminismo. Ese mismo partido que votó en contra de la ley de violencia de género, que cuestionó cada avance en igualdad salarial, que tachó la perspectiva de género de «inventazo ideológico» y que todavía convive cómodamente con la ultraderecha negacionista en gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

No se trata de justicia ni de protección real a las víctimas. Se trata de derribar al adversario, de oportunismo político. El mismo PP que lleva años recortando recursos para combatir la violencia machista cuando llega al poder, hoy exige firmeza feminista. Y mientras tanto, desde el lado progresista, se cae demasiadas veces en la tentación del contraataque defensivo. Como si admitir un escándalo en las filas propias fuera automáticamente darle la victoria al otro. El debate se convierte así en una pelea en la que se olvida lo que de verdad está en juego, una agenda de derechos que cuesta mucho esfuerzo y vidas.

Los grandes avances legislativos en igualdad los impulsaron gobiernos progresistas mientras la derecha se abstenía o votaba en contra. En unos y en otros ha habido casos de acoso machista, porque sigue estando en todos los sitios, en su trabajo, en su familia o entre sus vecinos, y actúa de manera discreta porque son acosadores, pero no idiotas.

En los años duros del terrorismo, ya vimos cómo una cuestión que debía unirnos fue convertida en arma arrojadiza. Y el daño tardó en repararse. Ahora estamos reproduciendo el mismo error, destrozar consensos en nombre de la pelea diaria por el titular. Yo no quiero un feminismo de usar y tirar, que se agita en rueda de prensa cuando interesa y se guarda en el bolsillo cuando molesta. Uno que no obedezca a convicciones morales sino al cálculo electoral.

Porque cuando el feminismo se percibe como eslogan de quita y pon, pierde su fuerza transformadora. No necesita de salva patrias, necesita de políticas coherentes y de recursos. Y, sobre todo, necesita que dejen de convertirlo en un arma de guerra cultural, por los que vienen detrás nuestro que bastante lío llevan con el asunto.