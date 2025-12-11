El relato desnuda a Azcón y Alegría

Ganar el relato se ha convertido en la gran obsesión de los partidos políticos en los últimos tiempos, más si cabe en un escenario en el que los mensajes a través de los medios de comunicación y las redes sociales han robado el protagonismo a la ideología, las convicciones y los principios. La necesidad de anticipar la jugada y hacer jaque mate al rival ha robado protagonismo a la verdadera razón de ser de la política, que no es otra que la de buscar el bien común a través de unas ideas, sean las que sean, y de lograr pactos (si así es necesario). Y eso es lo que está sucediendo en Aragón, una comunidad en la que está en juego aprobar unos presupuestos para el próximo año o convocar elecciones autonómicas en el corto plazo, posiblemente en febrero.

El Ejecutivo de Jorge Azcón cerró ayer la primera ronda de contactos con los partidos de la oposición en las Cortes de Aragón (PSOE, Vox, Teruel Existe, PAR, CHA, Podemos e IU) para tratar de sacar adelante las cuentas de la comunidad para 2026, cuya letra pequeña, por cierto, nadie conoce, ni siquiera estas formaciones. Y la conclusión de estos encuentros no puede ser más desalentadora: Vox no tiene intención de negociar, el PP parece tener decidido a convocar elecciones y el PSOE intenta buscar un asidero o un argumentario al que agarrarse para evitar una derrota en las urnas.

La cuestión es que el relato puede provocar daños colaterales a sus protagonistas. El presidente de Aragón ha asegurado por activa y por pasiva que si no hay acuerdo para aprobar unos presupuestos convocaría elecciones. Ayer, la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, le tendió la mano, le dio su apoyo para sacar adelante el techo de gasto y le abrió la puerta a votar a favor de las cuentas públicas de los populares cuando cumpla el trámite parlamentario. Sin embargo, en el PP «no confían» en el PSOE. Y es ahí donde el relato de Azcón y Alegría comienza a hacer aguas si verdaderamente ambos buscan lo mejor para Aragón. Porque la socialista, que ahora se ofrece a pactar, ha censurado la política desempeñada por el líder popular desde que llegó al Pignatelli, en el fondo y en las formas, mientras que éste ha asegurado que su primer objetivo es sacar adelante los presupuestos para 2026. Y no parece querer explorar esa posibilidad con el PSOE, algo que depende exclusivamente de Azcón.

El ofrecimiento de la líder del PSOE podría abrir un nuevo escenario en la comunidad con un acuerdo inédito en las autonomías. Ese horizonte libraría a Aragón de elecciones, permitiría dar estabilidad, evitaría detener las tramitaciones de asuntos más que relevantes en los que hay mucho en juego y expulsaría de la ecuación a Vox, un partido que no cree en las autonomías y que está en las antípodas de los postulados que proclaman PP y PSOE en materia de inmigración, lucha contra el cambio climático e igualdad de la mujer. Sin embargo, en el juego de intereses en el que se ha convertido la política la desconfianza es, sin duda, el mayor enemigo.

En los próximos días, Azcón volverá a reunirse con el líder de Vox, Alejandro Nolasco. Tras el encuentro, el Ejecutivo tomará una decisión sobre el adelanto electoral. Pero da la sensación de que todos trabajan ya en afinar el relato y afilar sus armas de cara a una precampaña que ya ha comenzado.