La calidad literaria de Cristina Peri Rossi –Premio Cervantes, entre otras distinciones–, produce en el lector un efecto no menor de consuelo o compensación frente a tantas tropelías, iniquidades y vulgaridades como vienen cometiéndose contra la pureza de nuestra lengua por mor de su divulgación, difusión o comercialización.

Buena prueba de la excelencia estilística de esta autora uruguaya, pero estrechamente relacionada con España, y más concretamente con Barcelona, donde reside desde hace años, es la lectura de 'Turbación' (editorial Menoscuarto). Una portentosa pieza creativa que tanto podría englobarse en la distancia de la novela corta como en el concepto de relato largo, pero que, en cualquier caso, se disfruta como una creación donde todo es autoral, original, ambiguo y relevante. Es decir: artístico.

Formalmente, 'Turbación' se plantea como una larga conversación, dividida en capítulos correspondientes a las sucesivas «consultas» entre un psicólogo y una de sus pacientes, una mujer de cierta edad que accede a desnudarse psicológicamente ante él y a descubrirle sus más íntimos anhelos, frustraciones, secretos... El experto tan solo intervendrá para ir anotando, con sucintos calificativos, los trazos más gruesos de los problemas o dilemas de su clienta, o para invitarla a seguir dando continuidad a sus «confesiones» y a expresarlas con la más absoluta libertad. Será así, gracias a ese clima de confianza y análisis, que ella se mostrará capaz de desnudar su alma y confesar al psicólogo la atracción que ha venido sintiendo hacia otra mujer.

Una atracción que aumentaba a medida que los sentimientos y los deseos sexuales que antes sí le había inspirado su marido se diluían o vulgarizaban, haciendo que a su relación matrimonial asomase la indiferencia, cuando no el tedio, cuando no el rechazo, y sustituyendo esos deseos por su nueva pasión hacia esa otra mujer que se dedicaba a escribir, que era una novelista célebre, alguien admirada, querida, deseada... Emociones que «turbarán» hasta tal punto a la protagonista que todo su mundo se confundirá, pasará de refulgir con la luz de la felicidad a oscurecerse, a desvanecerse entre tinieblas que antes ni siquiera se adivinaban en la noche eterna del amor. Ese sentimiento obsesivo y puro habrá de encontrar igualmente el camino para imponerse y establecerse, algo que tampoco será nada fácil, pero se irá materializando con verdadera...

Magia.