Recomendaciones de diciembre

Ya nos encontramos en el último mes del año, ay, qué rápido pasa el tiempo, así que es un buen momento para recomendar cómo apurar los días que nos quedan en una suerte de aprovechamiento vital de este final de ciclo.

Un evento al que acudir en diciembre: Este fin de semana se celebra el Salón del Cómic de Zaragoza, así que es la cita imperdible para todos los amantes de los tebeos. Es el gran evento dedicado al cómic en Aragón y uno de los pocos de gestión íntegramente pública que existen en España. La sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza se convierte en el epicentro de la cultura y del noveno arte durante tres días intensos. El espectacular ambiente que se crea es digno de verse. Los que lo conocen, repiten todos los años.

Una exposición que ver: La exposición homenaje a Carlos Giménez, muestra colectiva organizada por el Salón del Cómic de Zaragoza y coordinada por Xcar Malavida, con motivo del cincuenta aniversario de la publicación de Paracuellos, emblemática serie de Carlos Giménez y una de las mejores obras de la historia del cómic mundial. En la muestra, cuarenta artistas locales exponen un dibujo rindiendo tributo a cuarenta portadas de tebeos del gran Carlos Giménez, uno de los historietistas más importantes del denominado boom del cómic adulto en España y uno de los pocos que aún continúa en activo a sus 84 años. La exposición se puede visitar en el Centro Cívico Universidad hasta el 11 de enero de 2026.

Un cómic que leer: El fanzine San Pedro Tiburón y la democracia, de Angelito Perkele, un tebeo que, como dice el autor, es mejor que una apendicitis y peor que un frigopié. Una obra lúcida y descacharrante estructurada en cinco actos magistrales. Me declaro muy fan del estilo y de los diálogos de Angelito Perkele.

Una película que ver: Valor sentimental, drama noruego dirigido por Joachim Trier, autor de La peor persona del mundo (maravillosa película en la que aparecía un dibujante de cómics inolvidable, por cierto). Repite de protagonista la gran actriz Renate Reinsve, y le acompañan en esta ocasión Elle Fanning, Stellan Skargard e Inga Ibsdotter Lilleaas. Están todos fantásticos, brillan a un nivel altísimo. Si te gustó La peor persona del mundo, esta cinta es todavía mejor. Un profundo drama donde la familia y el arte se entrelazan de forma sublime y reveladora.