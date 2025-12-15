Jorge y Pilar, segundo asalto

Para sorpresa de nadie, hoy el presidente Azcón firmará el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones, para un ciclo completo de cuatro años, que permite nuestro estatuto.

Una convocatoria electoral a toda prisa que deja a los partidos de la izquierda sin tener candidato como en la CHA o con líderes renovados en las últimas semanas como Podemos o Izquierda Unida. Lo que sí se va a repetir es la confrontación Jorge Azcón y Pilar Alegría. Si lo personal es político, en las biografías de ambos sus encuentros se van cruzando. En otro tiempo, antes de la pandemia, compitieron por la alcaldía de Zaragoza y en esa ocasión Alegría ganó a Azcón, pero la fuerza con la que irrumpió Ciudadanos balanceó la mayoría hacia la derecha. En esta campaña también se juega a tres, aunque la tercera en liza es Vox, que ya obtuvo dos concejales en esas municipales, pero no era necesaria para gobernar.

Jorge Azcón espera ahora mejorar el resultado de hace dos años y rebajar su dependencia de Alejandro Nolasco; los datos internos del partido popular deben apuntar en esa dirección, si no no se toma esta decisión. Pero hay una variante añadida de la que se ha hablado poco, y es el cariz nacional de estas elecciones. No sólo como una estrategia de elecciones autonómicas en cascada, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía que lleven al Gobierno de la nación a una mayor debilidad, tras los previsibles malos resultados para la coalición en estos territorios. Jorge Azcón compite con una ministra, ministra y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, contra el que ha peleado discursivamente con dureza. Si como aventuran los sondeos es el ganador de las elecciones, es también el primer barón popular que se apunta el tanto de esa victoria contra el sanchismo. Así se quiere marcar la agenda de esta campaña, en un discurso nacional, del que ya hemos conocido gran parte de esta legislatura. No esperen una campaña tranquila y de programa, porque no lo va a ser, los aragoneses somos parte de esta situación nacional en la que hay dos frentes, sin posibilidad de encuentro como escenificó claramente el presidente aragonés cuando rechazó el apoyo presupuestario de los diputados socialistas. Vamos a todo o a nada, en menos de dos meses. El PP necesita obtener voto de centro para aumentar su diferencia, sin tener una sangría por la derecha que se irá Vox, el PSOE necesita recuperar voto en la izquierda ideológica, CHA conseguir la movilización de los aragonesistas ahora que todo el mundo dice serlo, y las izquierdas en general, unidad. El 8 de febrero veremos quién ha ganado el segundo asalto.