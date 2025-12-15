Empecemos por el principio: la violencia sexista existe. El negacionismo se lo dejo a otros. No obstante, tiene pinta de que me voy a meter en camisa de once varas. Imaginemos a alguien muy enfermo del corazón, pero al que le terminamos aplicando radioterapia porque erróneamente creemos que su enfermedad es cáncer. Seguramente la radioterapia no le va a ayudar resolver su problema, precisamente por un mal diagnóstico. En España se dice que la muerte de toda mujer a manos de su pareja masculina es violencia de género, cuya causa es el machismo, el patriarcado, una estructura social misógina, etc. A mí esta generalización me chirría, pero sobre todo me preocupa porque un mal diagnóstico nos llevará a un mal tratamiento, nos llevará a no salvar vidas. Hay tres razones que me llevan a pensar que no todas las muertes de mujeres a manos de sus parejas se deban al machismo. La primera de ellas es que países que se consideran muy avanzados en cuestiones de igualdad, como los nórdicos, tienen una incidencia mucho mayor de asesinatos de mujeres que España. Valga de ejemplo que la avanzada Finlandia triplica la tasa española. Se suele hablar de los problemas de alcohol y mentales derivados de la falta de sol para explicar esta aparente contradicción. Y la pregunta es ¿en Finlandia el alcohol y los problemas mentales pueden explicar algunos asesinatos y en España no? La segunda razón viene de observar la existencia de violencia y asesinatos en parejas homosexuales. Diferentes estudios señalan que de las cuatro combinaciones (hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre y mujer-hombre) en las que se puede dar la violencia, la mayor incidencia se da en parejas lésbicas, la segunda en relaciones gais, la tercera de hombre a mujer y la menor de todas de mujer a hombre. Sabiendo que existe violencia en parejas homosexuales, cabe pensar que el sexismo no puede ser el origen de la violencia en esas parejas. Tampoco parece lógico que sea el machismo cuando la violencia la ejercen las mujeres contra los hombres. Y la cuestión es si las causas que explican esas violencias no podrían explicar también, al menos en parte, la violencia de hombres contra mujeres. La tercera razón es que hay fenómenos estadísticos llamativos. Es mucho más probable que los asesinatos en el ámbito de la pareja se cometan en julio que en el resto de meses. Las olas de calor incrementan la violencia no solo de género sino de cualquier tipo. Haríamos bien en diagnosticar cada caso para intentar ponerle el remedio adecuado. Hay mas enfermedades aparte del cáncer y no todas se tratan igual.