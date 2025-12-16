En nuestra sociedad, está ampliamente demostrado, hay demasiados babosos de manual, machirulos, chulitos de atril y puteros. Y no me olvido de los peores que son los maltratadores, que son miles, ni de los asesinos de mujeres, de esos que engrosan las estadísticas de la violencia de género, sí, sí, de género. Violencia machista, esa que los de VOX no quieren ver por muy evidente que sea, esa que siguen negando contra la realidad.

Hay babosos y puteros y maltratadores en la sociedad y también en los partidos políticos, faltaría más. Y señores diputados tan soeces, vulgares y pervertidos que afirman en la tribuna que les «pone» ver a las de la oposición enfadadas. Además de chulitos hay que ser machistas y poseedores de alguna patología que se la tendrían que mirar con algún facultativo. Me duelen especialmente los casos de los que creíamos compartir ideología y carné de partido. Puteros y babosos, cínicos y fariseos que dicen una cosa y piensan y hacen lo contrario. Me duele la lentitud para aclarar, para resolver, para expulsar y para denunciar si es preciso.

Hay cuestiones que no son aceptables en absoluto, después de presumir con razón sobre la conquista de derechos, de la identidad feminista. No sólo deben de ser repudiados, expulsados es poco, todos aquellos sujetos que hayan protagonizado hechos probados inaceptables. Tienen que dar también explicaciones los y las responsables de poner en marcha los mecanismos necesarios para investigar los hechos y amparar a las denunciantes y al menos, probada su ineficacia, abandonar sus responsabilidades. Lo contrario sería incoherente con muchos años de lucha feminista y tantos discursos, documentos y declaraciones.

Años de defensa de unos principios que al parecer algunos, con capacidades para llegar a las cercanías del poder, tienen dificultades de interiorizar y actuar en consecuencia. Hay mucho postureo en todo esto y conductas inaceptables, al menos para quienes dicen defender la igualdad y se reclaman feministas. De los otros ya sabemos que nadan en una ignorancia culpable o cómplice con sus políticas.