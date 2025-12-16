El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anuncia elecciones para el próximo 8 de febrero de 2026. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, señala que no habrá elecciones anticipadas. Ambos presidentes no cuentan con los apoyos suficientes para sacar adelante unos presupuestos, entre otras muchas cosas, y ambos creen que su decisión es la mejor, en un caso para los aragoneses y en el otro para los españoles. Y no cabe duda de que tan lícito es convocarlas como no hacerlo y tan lícita es una propuesta como otra, si bien entre la idea y la realidad, entre el movimiento y el acto a veces cae la sombra y la sombra no es más que el pensamiento cuando no prospera ni es libre, porque vive atado al pasado y de alguna forma tiene miedo de la vida que se aprecia insegura y llena de abominables fantasmas que increpan y pretenden destruir lo tan cuidadosamente construido.

Por ello, y siendo ambas decisiones lícitas y respetables, la sombra se ciñe sobre el presidente Sánchez, porque su pensamiento vive atado al pasado y los fantasmas los intuye fuera cuando dentro tiene una jauría de nombres y hombres manchados que le obligan a mantenerse en guardia, corregir lo incorregible y anclarse en un discurso que de tan reiterado suena frágil, falso y demasiado previsible.

Empieza la cuenta atrás, no cabe duda. Veremos qué pasa el próximo domingo en Extremadura y veremos cómo otras comunidades autónomas impondrán anticipadamente su estrategia para salvarse de este maldito fuego cruzado en el que se ha convertido la política en nuestro país, donde de tanto acusar al presidente de ser un presidente ilegítimo se ha cuestionado hasta la propia esencia de la democracia dinamitando las decisiones legítimas, gusten o no, de este presidente.

Sánchez dijo que agotaría la legislatura, no parece viable, aunque con él nunca se sabe y de todas las lecturas que hace hay una en la que sí tiene razón y es que en España hay muchos votantes socialistas y demócratas que no quieren pasos atrás ni políticas oscurantistas y negacionistas, y que sin embargo se sienten huérfanos cuando todo se reduce a un y tú más generalizado, porque nadie quiere ver que cuando caiga la sombra el invierno será muy largo.