La Celda del Prior de La Cartuja Baja

La vida en La Cartuja, en general, transcurre tranquila y apacible. La dimensión del núcleo urbano nos permite un modelo de relación claramente diferenciado si la comparamos con la de la ciudad consolidada.

Esta realidad, contemplada en el Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana, que reconoce a todos los barrios rurales la condición de entidades singulares de población, hace posible que el modelo de gestión tenga unas características peculiares en cuanto a las formas de habitar y de relacionarnos y, en general, en todo aquello que contribuye al entramado económico-político-social de un pequeño territorio.

Como usted muy bien sabe por las visitas que realizó a La Cartuja cuando era consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, habitamos dentro y en torno a un impresionante conjunto histórico, artístico y arquitectónico como es el antiguo monasterio cartujo de la Inmaculada Concepción, declarado Bien de Interés Cultural en mayo del 2002. Una situación que nos confiere una particularidad única en España.

A lo largo de los años, algunos de los edificios y espacios originales del monasterio, tal y como indican las prescripciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico Artístico (PERI), aprobado en 1999, han sido adquiridos, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, con el objeto de preservar y mantener este interesante patrimonio arquitectónico y, una vez finalizadas las rehabilitaciones y reformas necesarias, otorgarles un uso sociocultural adecuado al proyecto de impulso turístico-cultural y, a la vez, atender las necesidades y demandas ciudadanas.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con el edificio de La Portería, adquirido y rehabilitado en 2009, actual Centro de Visitantes, que, mediante una gestión local, con un extraordinario grupo de personas voluntarias, asumiendo el Ayuntamiento de Zaragoza el mantenimiento del edificio, nos permite dar a conocer, todos los domingos, de 11.00 a 13.30 horas, la historia de la orden de San Bruno, las cartujas del mundo, las cartujas de Aragón y, como no podría ser de otra forma, nuestra cartuja, la de la Inmaculada Concepción, ahora Cartuja Baja, desde su fundación en 1650, pensada para un uso religioso, hasta nuestros días ya convertida en una cartuja habitada desde la Desamortización de Mendizábal a partir de 1835.

Algo similar ocurrió con el edificio del Refectorio, antiguo comedor de los monjes cartujos, adquirido y rehabilitado en 2005, transformado en teatro-auditorio y que, desde hace más de 15 años, nos da la posibilidad de impulsar la vida sociocultural del barrio mediante un completo programa de actividades

O el Gran Claustro, una zona verde pública con equipamientos para todas las edades, un lugar de encuentro y de convivencia intergeneracional dentro del ámbito del Conjunto Histórico.

Como usted puede ver y comprobar estoy hablando de hechos. Estoy haciendo referencia a un modelo de gestión basado en la participación, la gestión cívica y la implicación, además de la imprescindible colaboración entre la administración y el tejido asociativo.

Un modelo que funciona de verdad, que fortalece la unión, la solidaridad, la cooperación, el impulso a la cultura y la convivencia.

Una vez comentados los antecedentes y contextualizado el modelo de gestión, me gustaría hacer referencia a un nuevo equipamiento: la Celda del Prior.

Para ello, es muy importante destacar y agradecer la voluntad del Gobierno de la ciudad por haber apoyado el proyecto y haber elegido esta propuesta para incluirla en la solicitud a las ayudas de los fondos europeos y, del mismo modo, dentro de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Zaragoza para el ejercicio 2025. Una colaboración compartida al 50% por parte de cada una de las administraciones que han hecho posible la rehabilitación integral y transformación del edificio por un valor aproximado de 1.200.000 euros.

Es fundamental, a la vez, recalcar el trabajo de los técnicos municipales tanto en la redacción de la solicitud al Gobierno central, la redacción del anteproyecto y la dirección de obra. Un trabajo sensible y minucioso que redundó en un magnífico resultado. De 453 proyectos presentados a nivel nacional el de la Celda del Prior obtuvo el tercer puesto.

No podemos olvidar el trabajo realizado entre el tejido asociativo del barrio de La Cartuja Baja, el Área de Urbanismo y el equipo técnico del Ayuntamiento de Zaragoza, la Junta Vecinal y la Alcaldía de La Cartuja Baja. Un proyecto participado, inclusivo y transparente que ha tratado como resultado una propuesta realista y concreta sobre el uso de los espacios (albergue de peregrinos, centro de convivencia, bar cafetería, sala de música, aula taller y sala de asociaciones).

Por todo ello, estimada Natalia, con la intención de poder abrir el edificio lo antes posible y avanzar en el objeto para el cual fue iniciado este proyecto, solicitamos una reunión con el área del Ayuntamiento de Zaragoza que usted considere competente y poder establecer cuantos acuerdos, obligaciones y permisos sean necesarios para iniciar un modelo de gestión responsable y compartido que nos permita dar respuesta a la propuesta del proyecto, a las necesidades y a los usos que el tejido asociativo del barrio de La Cartuja Baja ha definido y decidido.

Espero y deseo que dentro de poco tiempo nos encontremos aquí, en el barrio, para inaugurar un equipamiento público más y que, sin ninguna duda, complementará el proyecto turístico, social y cultural que con tanta ilusión iniciamos hace ya muchos años.

Muchas gracias por su atención.