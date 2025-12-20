20 de diciembre: Justicia, dignidad y poder aragonés

Cada 20 de diciembre, Aragón conmemora el Día de los Derechos y Libertades de Aragón y, por primera vez, este año, mediante Ley aprobada por las Cortes, el Día del Justicia.

Una jornada que trasciende la historia para proyectarse hacia lo que debe guiar nuestro presente: la defensa de la dignidad aragonesa, la protección de lo propio y la exigencia de instituciones públicas que sirvan efectivamente al interés común de la ciudadanía.

Este día nos recuerda que la justicia, la legalidad y la solidaridad no son conceptos abstractos; son la base de la convivencia, la cohesión social y la fortaleza democrática del territorio. En un contexto donde la corrupción y la desidia política amenazan los logros colectivos, donde los servicios públicos se degradan por decisiones injustas y la codicia se impone sobre el interés general, mirar hacia El Justicia de Aragón adquiere una relevancia renovada. La memoria del Justiciazgo nos ofrece un ejemplo y un motivo de orgullo para Aragón: demuestra que un territorio organizado puede defender sus instituciones, mantener el equilibrio entre libertad y responsabilidad, y garantizar que la autoridad actúe siempre al servicio del bien común.

El 20D es también un momento para mirar al futuro. Aragón necesita ejercer un poder de decisión propio que le permita afrontar los retos democráticos y territoriales que condicionan su desarrollo. Solo con un autogobierno sólido y unas instituciones públicas responsables se puede asegurar que las políticas respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y no a intereses ajenos. La justicia social, la equidad territorial y la protección de lo público son imprescindibles para que cada aragonés y aragonesa viva con dignidad, independientemente de su lugar de residencia o condición económica.

Este poder de decisión propio es clave para enfrentar desafíos globales, como el cambio climático y la sostenibilidad social y económica. Aragón, con su diversidad de territorios y ecosistemas, necesita políticas adaptadas a sus realidades locales: gestión responsable del agua, protección de la biodiversidad, impulso a una transición energética justa y adaptación de la economía a criterios sostenibles. Defender el territorio significa garantizar que futuras generaciones disfruten de los recursos naturales de manera equilibrada, reforzando al mismo tiempo la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía.

Cada 20 de diciembre, la figura del Justicia nos recuerda que la memoria histórica es una brújula ética. Aragón puede reafirmar sus valores esenciales frente a la desigualdad, la precariedad y la amenaza de lo público, siempre que la sociedad y las instituciones actúen con honestidad, transparencia y solidaridad. Celebrar este día es defender un Aragón fuerte en identidad y derechos, un territorio donde los valores de la democracia se traduzcan en acciones concretas y donde los recursos y los servicios públicos estén garantizados para el bien común.

La historia sigue su curso implacable y la memoria debe fortalecerse. Si Aragón quiere recuperar su capacidad de decidir sobre su destino, proteger lo colectivo y asegurar que la justicia y la equidad no sean solo ideales, cada persona, institución y cargo público debe actuar con rasmia y coherencia. No basta con proclamar valores: hay que vivirlos, defenderlos y traducirlos en decisiones concretas que fortalezcan lo común, lo propio, preserven nuestro territorio y garanticen que la dignidad política y los derechos de todas las personas no queden a merced de intereses particulares.