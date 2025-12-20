Hoy sábado 20 de diciembre los estudiantes empiezan sus vacaciones de Navidad, un año más, y en consecuencia los niños y muchos jóvenes tienen en lontananza un montón de días de fiesta por delante. Sí, ya está aquí la Navidad, ya llegó, como nos vienen anunciando los anuncios navideños, y los publicistas han hecho bien su trabajo, por cierto. Cada año me emociono más con los spots de estas fechas tan entrañables, cada año voy a peor; no tengo remedio. Soy un sensiblero, lo admito, pero es que algunos de ellos saben tocar la fibra a la perfección.

Por ejemplo, el de Movistar de este año me parece una maravilla. Me mandaron el vídeo el otro día y resulta tremendamente emotivo. Aparece la actriz María José Moreno, una de las más grandes artistas de nuestra tierra, y su presencia nos da la pista de que tal vez el anuncio tenga alguna referencia aragonesa, aunque el spot sea de difusión nacional. No voy a hacer ningún spoiler, tranquilos, pero está claro que, a poco sensible que seas, puede provocar que alguna lágrima se te escape.

Yo lo he visto un par de veces, básicamente para documentarme para esta columna, y he llorado en cada visionado. Madre mía, lo que uno tiene que sufrir por sus escasos lectores. Igualmente emotivo resulta el de Iberia, compañía que suele dar en el clavo en estas fechas (el del año pasado también era muy bueno). El spot de este año se titula El vuelo de Clara y Mateo. Comienza con el llanto de un bebé en pleno vuelo en un avión, donde vemos las caras de disgusto de algunos pasajeros ante la incómoda situación, y la resolución del conflicto supone todo un regalo.

Y curioso me ha parecido el anuncio de Ikea, dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, cineasta que está triunfando con Los domingos, la película española que más me ha gustado este año. Nos viene a contar que la mejor manera de activar el modo hogar es montar una estantería entre dos o más personas. Y me ha encantado el anuncio de Loterías y Apuestas del Estado, todo un clásico. Se llama Décimo enmarcado.

Es un cortometraje de cinco minutos nada menos. Una pareja compra en un mercadillo un décimo enmarcado y, tras descubrir que fue premiado hace treinta años, deciden averiguar las razones de que no se haya cobrado. Supone todo un subyugante misterio con un final sorprendente y maravilloso. En fin, suerte con la lotería y los anuncios y felices fiestas.