Cerramos un último trimestre espectacular. Hoy quiero expresar mi profunda gratitud porque me siento una mujer afortunada: reconocida y apreciada en mi tierra mientras sigo en activo, liderando un proyecto que nació hace ya 57 años. El Premio Marca Aragón a la Trayectoria Exterior, que se otorga por primera vez, es un honor inmenso. Este reconocimiento no es solo para mí: es para la historia de Arpa. Desde aquellos primeros pasos del fundador –mi padre, Antonio Arpa– y aquella primera venta de cocinas de campaña al propio Fidel Castro, la empresa no ha dejado de proyectarse al mundo.

Hoy estamos presentes en más de 80 países gracias al trabajo, la entrega y la pasión de todas las personas que han formado parte de Arpa durante estas casi seis décadas. Gracias a todos por demostrar que desde Aragón se puede liderar el mundo ofreciendo un gran trabajo y un mejor servicio.

La Mención Especial de los Premios Nacionales de Innovación en la categoría pyme, otorgada por el ministerio y recogida el pasado 6 de noviembre de manos de Su Majestad la reina doña Letizia, nos da una visibilidad extraordinaria. Arpa es, ante todo, innovación, creatividad y resiliencia. Y esto solo es posible gracias a un equipo enamorado de su labor, curioso por diseñar, probar, rediseñar y mejorar. Con constancia, esfuerzo y una actitud inasequible al desaliento, se puede hacer las cosas cada día un poco mejor.

El premio al Mejor Proyecto de Descarbonización del Clúster de la Energía de Aragón refuerza nuestra apuesta por el futuro, por la sostenibilidad y por nuestro compromiso de dar voz a todas las empresas –especialmente las pequeñas– demostrando que cuentan y que pueden liderar transformaciones reales.

Mi inclusión en la lista Forbes de los 35 empresarios destacados de 2025 es, para mí, la eclosión de todo el sacrificio y el esfuerzo que los empresarios y empresarias dedicamos a generar bienestar, empleo y riqueza social. Quiero agradecer a Forbes por dar luz y reconocimiento a esta raza de empresarios que luchan, crean, sobreviven y siguen adelante incluso en las circunstancias más difíciles. Y también mi agradecimiento especial a Deutsche Bank por su patrocinio, apoyando iniciativas que impulsan la visibilidad y el valor de nuestro tejido empresarial.