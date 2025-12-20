Aragón ya está en precampaña

Pronto ha empezado la contienda electoral en Aragón. La comunidad ha pasado en pocos días de asistir a una ronda de contactos del presidente Jorge Azcón con todos los partidos para intentar aprobar los Presupuestos de 2026 e intentar evitar así el adelanto de las elecciones a abrir fuego real en redes sociales y en la Junta Electoral contra el enemigo como si la cita con las urnas, recién convocada, fuera mañana mismo. De momento ya van dos resoluciones afeando decisiones de los dos grandes aspirantes al Pignatelli, PP y PSOE, previa denuncia del otro, pero a este ritmo es previsible que haya muchas más en los 51 días que restan hasta los comicios del 8 de febrero, o 35 antes de que comience la campaña oficial para los partidos. No da la sensación de que vayan a esperar tanto, la precampaña está lanzada desde el mismo momento en el que se disolvieron las Cortes y todo parece querer adelantarse en esta ocasión en Aragón, no solo las elecciones.

El cambio de tono ha sido abrupto, las hostilidades son manifiestas y se hila muy fino con cada detalle. Incluso en un momento en el que todos los partidos empiezan a maniobrar para configurar en tiempo récord su mejor estrategia, su mejor cartel y su mejor candidato. El tiempo apremia y para ser un adelanto electoral que todos daban por hecho parece que algunos dan síntomas de haberles cogido la convocatoria con el pie cambiado. Todos llegarán a tiempo, eso es seguro, pero no se vive igual en formaciones como la extrema derecha de Vox en la que solo esperan órdenes de Abascal para acatar sin rechistar, que en otras como las de izquierdas que aún se debaten en si deberían unirse, bajo qué marca, con qué personas o con qué programa que integre sus similitudes y aparque sus diferencias. Todo llegará pero habrá que ver en qué condiciones lo hace cada uno y si tanto esprint al inicio no les acaba pasando factura en la recta final.

La precampaña está lanzada y en ella, como cuando comience la campaña oficialmente el 23 de enero, tiene y tendrá mucho que ver lo que llega del exterior, de una política nacional que alimenta esa polarización que, a nivel autonómico, siempre genera daños colaterales en los partidos minoritarios. De momento, en el horizonte más cercano están las elecciones en Extremadura, con enormes diferencias con Aragón pero antesala previa al 8F aragonés, siguiente contienda electoral en España, en un escenario global con matices territoriales muy relevantes que hacen que cualquier resultado sea siempre una aviso para navegantes pero nunca pueda interpretarse como decisivo o determinante para lo que suceda en Aragón.

En paralelo, todo el torrente informativo que provenga de Madrid y las múltiples causas judiciales abiertas que cercan a la Moncloa y a Pedro Sánchez, y después, una resaca electoral que solo puede aumentar los decibelios en todo el ruido político que ya ha puesto el diapasón a funcionar con muchas vibraciones. Todo antes de que hoy Pilar Alegría dé el pistoletazo de salida a su campaña de asalto a los cielos en Aragón, partiendo desde su pueblo natal, La Zaida, y con grandes incógnitas de cara a la elaboración de unas listas en las que está obligada a nutrirse de muchas caras nuevas y algún reclamo sorpresa para voltear las encuestas en menos de dos meses. Lo contrario pasa en el PP, donde Azcón tiene la oportunidad de pulir debilidades en un equipo que las tiene sin parecer una enmienda global a su equipo de 2023. Mientras, ambos tienen las redes para entretenerse en calentar una carrera a las urnas que ya ha comenzado.