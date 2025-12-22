Europa en la uci

Llevamos algunos años en los que la UE no avanza. Desgraciadamente, desde la ampliación al este (hace un cuarto de siglo), la UE apenas ha mejorado en su funcionamiento. Es verdad que en el covid alguna cosa se hizo bien, pero poco más. Y en los últimos tiempos la situación es bastante mala. Recordemos la humillación del acuerdo de aranceles con EEUU, que no solo se firmó sin rechistar, sino rindiendo pleitesía al emperador en su campo de golf escocés. Poco después vimos la foto de la vergüenza en la que los líderes de la UE aparecen sentados frente al trono de Trump en el despacho oval aceptando que este los ningunee sobre Ucrania. Todo esto mientras les exige que se gasten el 5% del PIB en defensa. Dicho en otras palabras, que entreguen el tributo al imperio comprándole armas. Y a excepción de Sánchez, todos agachando la cabeza y diciendo «Sí, bwuana».

Los problemas empezaron antes, como ya se ha dicho. Enrico Letta, Josep Borrell o Mario Draghi llevan años dando toques de atención con poco éxito. El informe Draghi, publicado hace casi dos años y en el que se diagnostican las debilidades de Europa, así como posibles tratamientos, duerme el sueño de los justos.

Todo lo acontecido en Gaza donde la UE no ha sido capaz de presionar a Israel mínimamente, no digamos ya de imponer un embargo de armas, ha mostrado al mundo que a lo mejor no somos los mejores defensores de los derechos humanos. Esto es una gran pérdida que no se mide con exactitud, como los aranceles, pero que puede ser más grande.

Lo último ha sido lo de la nueva doctrina de seguridad de los EEUU en la que ponen por escrito que en Europa quieren apoyar a los partidos europeos cuyo objetivo es precisamente destruir la UE (Vox, Le Pen, Orban, etc.). Lo alucinante de esto es que la única reacción haya sido la de Antonio Costa, calificando de inaceptable la injerencia americana en asuntos europeos. Los demás calladitos como buenos súbditos.

La UE está en la uci. El problema es que no hay nada mejor. Todas estas críticas las hago desde un europeísmo convencido. El mundo que ya está aquí es un mundo de grandes bloques que juegan con el mundo a su antojo (Ucrania, Gaza, Venezuela, Sahel, mar del sur de China, Groenlandia etc.). Solo hay dos opciones: someterse a algún emperador (o a varios) o hacerse respetar. Si a día de hoy, existiendo la UE, no nos están tratando bien del todo, imaginen que cada país fuera por su lado. O los europeos apostamos fuerte por la UE y nos dejamos de mezquindades o se nos comerán.