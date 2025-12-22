Extremadura, cambio incompleto

Las elecciones extremeñas ofrecen una imagen clara del momento político: consolidación del liderazgo del PP, avance de Vox y desplome del PSOE. Y, al mismo tiempo, han expuesto los límites de la estrategia que llevó a María Guardiola a adelantar los comicios: reducir la dependencia de Vox y ganar estabilidad, un propósito que solo se ha cumplido parcialmente.

Con 29 escaños, el PP no mejora su resultado de 2023 en número de votos, pero sí en porcentaje y escaños, y Guardiola, entonces segunda, se afianza a mucha distancia del PSOE. Su gestión ha sido razonablemente bien valorada y ha logrado proyectar una imagen de presidenta centrada en la administración de Extremadura más que en el ruido nacional. Desde ese ángulo, el adelanto no ha sido un error táctico: el PP refuerza su posición y consolida liderazgo.

El problema, sin embargo, ya no es coyuntural sino estructural. Vox es el partido que más crece y alcanza los 11 escaños tras una campaña muy dirigida desde la cúpula nacional, con un protagonismo constante de Santiago Abascal en la confrontación con Guardiola. El PP sigue lejos de la mayoría absoluta y, aunque ahora baste la abstención de Vox para la investidura, la dependencia no desaparece, se redefine porque la gobernabilidad sigue condicionada por Vox, empezando por los Presupuestos, razón del avance electoral.

La suma de PP y Vox arroja el mejor resultado histórico de la derecha en Extremadura, una comunidad tradicionalmente identificada con la izquierda. Un dato que confirma un cambio de ciclo profundo, alineado con tendencias nacionales y europeas, y que convierte a la región en un termómetro político del nuevo equilibrio de fuerzas.

Ese giro convive con otro fenómeno decisivo: la abstención, la más alta registrada en unas autonómicas extremeñas. Esta desmovilización ha golpeado con especial intensidad al electorado socialista. El PSOE cae hasta los 18 escaños, pagando una factura múltiple: desgaste nacional, crisis interna y una candidatura profundamente debilitada. Miguel Ángel Gallardo ha llegado a la cita implicado en irregularidades judiciales y el partido ha preferido resistir sin relevo, una decisión que se ha revelado letal. La combinación de escándalo, falta de ilusión y abstención explica uno de los peores resultados del socialismo extremeño.

En contraste, Unidas por Extremadura, la candidatura unitaria de la izquierda –de la que no forma parte Sumar–, avanza hasta los 7 escaños. Su crecimiento es limitado pero significativo en un contexto de fuerte desmovilización y sugiere que la cohesión organizativa y la ausencia de disputas internas permiten resistir mejor el desgaste general de la izquierda, aunque sin capacidad en este caso de alterar el equilibrio de poder.

En clave extremeña, el adelanto ha cumplido solo parcialmente su propósito: Guardiola sale reforzada, el PP mejora, pero no se emancipa de Vox, cuyo grado de implicación en la futura gobernabilidad es una incógnita. En clave estatal, Feijóo gana y Sánchez pierde. Y como proyección del ciclo que se abre, el resultado anticipa el patrón que puede repetirse en el resto de autonómicas: victorias del PP, crecimiento de Vox y una incógnita central –el verdadero enjeu político–, el grado de dependencia real de los populares respecto a la derecha radical.