Politicastros

En el lenguaje cotidiano se asocia el término «carabina» con el del hermano o hermana menor de edad que acompañaba a ciertas señoritas cuando eran cortejadas y salían de paseo con su novio. El cine y la literatura está plagado de estos personajes que siempre han jugado entre la picaresca y los beneficios de la mentira. En política, hay partidos bisagra que facilitan gobiernos de uno y otro color (el antiguo PAR es un buen ejemplo) que han jugado un papel muy determinante y partidos carabina, como Vox, que se ofrecen a acompañar a la «derechita cobarde» para asegurarse de que gobierne el PP para desmantelar la sanidad, la educación, las pensiones, parte de los derechos y libertades, la lucha contra el cambio climático y las políticas de igualdad. Cómo dice un amigo, antaño, cuando no tenías un plan de tarde te acoplabas de carabina, y hogaño cuando no tienes un proyecto político, también.

El PP aragonés quiere prescindir de su carabina convocando elecciones para el 8 de febrero debido a que durante los dos años de gobierno Vox ha hecho imposible la legislatura llegando a plantear condiciones para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma que les parecían innegociables. Ese es el relato oficial, Vox quiere parte del pastel presupuestario para «cosas» que no pueden dárselas. La verdad es otra.

Es la primera vez que se pone en marcha una medida tan excepcional en los 42 años que llevamos eligiendo las Cortes aragonesas. Lo es más si tenemos en cuenta que, en una tierra de pactos como la nuestra, se llega a esta situación tras no alcanzar un acuerdo entre las fuerzas de la derecha. La abundancia de opciones políticas nos ha hecho expertos en buscar salidas y evitar tensiones indebidas. Nunca ha logrado ningún partido una mayoría absoluta. Quien más cerca lo tuvo fue Santiago Marraco en 1983, con 33 diputados socialistas, el 46,82% y 283.226 votos, que tuvo que pactar con IU para gobernar. Si el presidente Azcón busca acercarse a estos resultados, lo tiene crudo. Si quiere mejorar los que tiene, deberá sudar mucho la camiseta y si quiere reducir el margen de su carabina, peor.

¿Y entonces, por qué este movimiento? ¿Por qué somete a este estrés a los aragoneses? Salvo elementos que se nos escapen o desconocemos, iremos a las urnas por la estrategia de Feijóo contra el Gobierno central, igual que ha hecho en Extremadura. No por la dificultad de pactar unos presupuestos. Eso es la «milonga» que nos venden. Cercar al Gobierno de España con resultados adversos en cuatro comunidades autónomas le facilita el discurso para seguir pidiendo elecciones anticipadas.

Porque el señor Azcón no ha utilizado todos los ases que tiene en la manga. Ni siquiera ha presentado las cuentas. Los presupuestos de la discordia, no los conoce ningún partido. Es más, ha rechazado el apoyo planteado por el PSOE de Aragón con una frase que perseguirá siempre a quien la ha dicho, «rechazamos la mano podrida que tiende Pilar Alegría».

¿Y si no consigue un resultado electoral que le permita gobernar con aliados distintos a Vox, qué hará? ¿Volveremos al punto de partida? El bloqueo de la comunidad autónoma desestabilizará la región y pasará factura ante unas elecciones locales que no están tan lejanas.

Tengo la impresión de que hay una enorme irresponsabilidad en el PP aragonés por plegarse a la estrategia nacional. Buscar soluciones fáciles a temas complejos no es la mejor forma de construir democracia sino de desestabilizar. Convertir la campaña en una ciénaga de insultos y acusaciones de lo que ha ocurrido fuera de la región para no hablar de los 300.000 zaragozanos que esperan veinte días para visitar al médico de cabecera, de los diez meses para un dermatólogo, de los cuatro para operaciones urgentes, del año para un oftalmólogo, de los trece meses para trauma, desmoviliza a los ciudadanos y crea antisistemas.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a quienes practican estas políticas como politicastros, político inhábil, mal intencionado, que actúa con formas y medios turbios.