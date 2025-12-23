Una nueva campaña electoral

Sí, sí, ya sé que es difícil que suceda lo que voy a pedir, casi imposible, pero carguémonos de razón para luego poder hacer reproches, llamar tramposos y sacar los colores a los que conviertan la próxima campaña electoral en un cenagal. Viene esto a cuento porque no hemos empezado muy bien vendiendo humo –me refiero a un futuro proyecto de unCentro de Salud– o a un futuro Grado de Farmacia en Huesca, que, con la rectora de por medio, será verdad. A lo del humo nos tienen acostumbrados porque nos venden lo mismo cincuenta veces, y no exagero.

Lo que muchos electores desearíamos es una campaña exenta de mentiras, de medias verdades y por supuesto de insultos, en la que los dispuestos a hacer méritos y ganar votos mediante el exabrupto, la exageración y la política basura, se moderaran y se mordieran la lengua antes de hablar. No se puede normalizar la intoxicación a la que nos tienen acostumbrados. Son elecciones en Aragón y por tanto, lo que nos interesa es que nos expliquen sus propuestas sobre los temas que nos preocupan.

En concreto, cuál es su modelo de sanidad, si optan por reforzar y defender la sanidad pública o si, con la cantinela de la colaboración público-privado, van a favorecer a las grandes empresas que se enriquecen con nuestra salud. También nos interesa saber si van a apoyar la educación pública o si, bajo el falso discurso de una presunta libertad, se la van a cargar siguiendo con la transferencia de fondos públicos a lo que no es público y de todos, profundizando la desigualdad. Y lo mismo con los Servicios Sociales, y las políticas de igualdad y con la seguridad pública, y con el medio ambiente, y con la agricultura y el mantenimiento de nuestros pueblos.

Y sobre su modelo industrial y tanto Centro de datos. Nos interesa conocer su política de vivienda y si favorecen la especulación o están por facilitar el acceso a un bien básico. Explíquennos cuál es su modelo de sociedad. Queremos saber si están por hacer negocio de todo o por construir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, más justa o por lo contrario. Los electores deberíamos identificar a quien defienda nuestros intereses. Y votar en consecuencia.