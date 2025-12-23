Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad AragónComprobar Lotería de NavidadCasademont ZaragozaPSOE AragónSubvención Real ZaragozaSucesos Zaragoza
instagramlinkedin

Opinión

Miguel Miranda

Miguel Miranda

Una nueva campaña electoral

Sí, sí, ya sé que es difícil que suceda lo que voy a pedir, casi imposible, pero carguémonos de razón para luego poder hacer reproches, llamar tramposos y sacar los colores a los que conviertan la próxima campaña electoral en un cenagal. Viene esto a cuento porque no hemos empezado muy bien vendiendo humo –me refiero a un futuro proyecto de unCentro de Salud– o a un futuro Grado de Farmacia en Huesca, que, con la rectora de por medio, será verdad. A lo del humo nos tienen acostumbrados porque nos venden lo mismo cincuenta veces, y no exagero.

Lo que muchos electores desearíamos es una campaña exenta de mentiras, de medias verdades y por supuesto de insultos, en la que los dispuestos a hacer méritos y ganar votos mediante el exabrupto, la exageración y la política basura, se moderaran y se mordieran la lengua antes de hablar. No se puede normalizar la intoxicación a la que nos tienen acostumbrados. Son elecciones en Aragón y por tanto, lo que nos interesa es que nos expliquen sus propuestas sobre los temas que nos preocupan.

En concreto, cuál es su modelo de sanidad, si optan por reforzar y defender la sanidad pública o si, con la cantinela de la colaboración público-privado, van a favorecer a las grandes empresas que se enriquecen con nuestra salud. También nos interesa saber si van a apoyar la educación pública o si, bajo el falso discurso de una presunta libertad, se la van a cargar siguiendo con la transferencia de fondos públicos a lo que no es público y de todos, profundizando la desigualdad. Y lo mismo con los Servicios Sociales, y las políticas de igualdad y con la seguridad pública, y con el medio ambiente, y con la agricultura y el mantenimiento de nuestros pueblos.

Y sobre su modelo industrial y tanto Centro de datos. Nos interesa conocer su política de vivienda y si favorecen la especulación o están por facilitar el acceso a un bien básico. Explíquennos cuál es su modelo de sociedad. Queremos saber si están por hacer negocio de todo o por construir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, más justa o por lo contrario. Los electores deberíamos identificar a quien defienda nuestros intereses. Y votar en consecuencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents