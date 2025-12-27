Leo que la novedad del tradicional Mensaje del Rey de este año en Nochebuena fue que lo dio de pie. Se ve que todos los años el discurso de Navidad lo daba sentado. Creo que tumbado no lo ha dado nunca, pero para otro año tampoco lo vería nada mal; al fin y al cabo, esa horizontalidad quedaría muy acorde con la realeza. Yo no lo pude ver, lo lamento, me perdí ese momento histórico. Estaba preparando los entrantes de la cena, bebiendo, saludando a los familiares y cantando villancicos. Lo cierto es que no suelo ver nunca el discurso del rey, ahora que lo pienso, me pilla siempre en otras cosas. Sin embargo, de haber sabido que Felipe VI lo iba a dar este año de pie, tal vez hubiera hecho un esfuerzo. Estas cosas hay que verlas, me digo, aunque sea solamente para comentarlo en la columna, que siempre es un buen tema de debate.

Que si ha estado bien el discurso, que si ha estado mal. Pero me ha dado pereza incluso verlo a posteriori, la verdad, que tampoco soy un analista de estos temas, así que he visto la foto del rey de pie y poco más. Dejo el análisis para los demás. No me meto donde no me llaman. Pero a mí me han venido otras ideas a la cabeza. Y lo primero que se me ha ocurrido pensar es que los discursos que me han tocado dar a mí, por un motivo o por otro, los he dado siempre de pie. Un discurso creo que lo pide, necesita esa verticalidad para darle énfasis a lo que se quiere transmitir. No me imagino dar un pregón sentado, por ejemplo. Le faltaría fuerza. No me imagino dar un brindis sentido y emocionado si no es de pie. Así que tampoco encuentro extraño dar un discurso navideño de pie. Creo que este año su majestad ha normalizado lo que es un discurso en condiciones.

De pie queda más natural y te da cierta libertad de movimiento, ya que puedes ir de aquí para allá y no quedar en pantalla tan estático y agarrotado. Así que para apoyar esta idea decido escribir esta columna de pie. Creo que es lo que toca. A ver, tampoco tiene mucho mérito. De pie puedo hacer muchas cosas. De pie hasta me puedo dormir. De pie hasta me puedo dormir escribiendo esta columna. Pero no quiero forzar, que tampoco hay que llegar a esos extremos. Sé que los lectores no lo vais a apreciar, ya que no me veis escribiendo estas líneas de pie, os tenéis que fiar de mí, pero es lo que pedimos en estas fechas. Tener un poco de fe y creernos los cuentos que nos cuentan.