Entre profesionales

La actual degradación de la vida pública española no afecta, naturalmente, al conjunto de la clase política, sino a una parte de ella. Al menos, eso es lo que a muchos les gustaría pensar y creer antes de generalizar condenas injustas.

A pesar de esas buenas intenciones, la aparición de malos ejemplos no cesa de enrarecer la democracia. Raro es el día en que no aparece ante los escandalizados ojos de la opinión una nueva «manzana podrida», descubriéndose en los principales partidos, casi sin excepción, mediante denuncias de particulares o investigaciones de las fuerzas del orden. Sustentándose la corrupción en dos pilares a derribar: el acoso sexual y el lucro ilegítimo.

¿Cómo depurar la política española de las lacras que la denigran? La respuesta parece obvia: con la aplicación de las leyes. Añadiendo renovados esfuerzos en la educación en valores cívicos y medios suficientes para observarlos y hacerlos observar.

Otra medida que tal vez contribuyese a limpiar un tanto la vida institucional sería la limitación de mandatos, acotando incluso el período temporal para el desempeño de cargos. Porque, ¿cuántos políticos conocemos que llevan siendo concejales, diputados o senadores desde hace diez, veinte, treinta, incluso cuarenta años? Son, claro está, «profesionales» de la política, dedicados a tiempo completo tanto al partido como al «puesto» que sus siglas les han confiado, obtenidos gracias a engrosar sus listas electorales legislatura tras legislatura. Al margen de la política, la mayoría de ellos/as no tiene trabajo ni ocupación alguna, y por eso Mazón, Ábalos y muchos otros indignos representantes se aferran como lapas a sus escaños, tanto para seguir cobrando como para evitar la acción de la justicia. Los partidos les dan de baja, como máximo castigo, de sus respectivas organizaciones, pero no los denuncian a los tribunales y de una manera u otra los siguen amparando.

Pero entonces, se me replicará, si un nuevo reglamento impide que los políticos reúnan la experiencia, a su juicio, suficiente para garantizar una buena gestión en representación de sus municipios, con sus comunidades autónomas o con su país, ¿se descuidará el funcionamiento de las instituciones, obtendrá peores resultados el Gobierno?

Pruébese y compruébenlo. Todo, menos seguir así.