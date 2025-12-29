Europa, en la UCI 2

La semana pasada comentamos los problemas de la UE a la hora de tratar con EEUU. Ya saben, aranceles, gasto en defensa o la intromisión de Trump en asuntos europeos apoyando a los partidos que quieren destruir la UE. También se comentó el lamentable papel ante la masacre de Gaza. Desgraciadamente, una columna no es suficiente para mostrar la gravedad de los problemas europeos.

Actualmente se está produciendo el mayor despliegue de tropas americanas desde la guerra de Irak. En la UE nadie habla de las amenazas de guerra sobre Venezuela del emperador Trump. El silencio europeo ante la barbaridad de disparar misiles a lanchas civiles resulta atronador. Ya van 27 lanchas y alrededor de cien muertos. Dice Trump que son narcotraficantes, pero otras fuentes hablan de pescadores muertos. Por comparar: si en los noventa hubieran hecho lo mismo en las Rías Baixas, le habrían podido dar a Feijóo. Europa no es solo la UE, y en relación a este asunto, resulta increíble que la Academia del Nobel haya dado su premio de la paz a la señora Machado, que utilizó precisamente la obtención de dicho premio para pedir una intervención militar en su país. Imagino que el señor Alfred Nobel se retuerce en su tumba viendo la concesión del Nobel de la Paz a quien pide guerras. También cabe mencionar que Trump ha designado públicamente a una persona para anexionarse Groenlandia, que es territorio danés. Y la UE otra vez callada.

Pero los problemas de Europa no acaban a su alrededor. Sus tiros en el pie la ponen cada vez en peor situación. En las últimas semanas hemos visto varios ejemplos. Los conflictos mezquinos entre alemanes y franceses pueden acabar dando al traste con el proyecto Eurofighter. Así seguiremos comprándoles aviones a nuestros fiables amigos yankees. Hemos decidido posponer la generalización del coche eléctrico que nos ayudaría a reindustrializarnos y a acabar con la dependencia energética de los jeques, de Trump e incluso de Putin.

También hemos visto el lamentable espectáculo de belgas e italianos bloqueando la expropiación de activos rusos para ayudar a Ucrania. Resulta que tienen miedo de que Rusia se pudiera enfadar. En 2015 Rusia se dedicó a volar aviones por encima de Turquía a modo de amenaza. Más o menos lo mismo que ha hecho con Rumanía, Dinamarca, países bálticos, etc. Los turcos derribaron un cazo ruso. Nunca les volvieron a molestar. Los europeos en cambio tenemos miedo de expropiar los activos de los invasores.

Así está Europa: acechada por fuera y completamente acobardada por dentro. Nos van a dar collejas hasta en el carné de identidad.