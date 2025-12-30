Es una cuestión de dignidad humana

Cualquier día, uno de estos tan fríos y heladores, nos levantaremos con la noticia de que, otra vez, una persona ha aparecido fallecida en nuestras calles víctima de las bajas temperaturas. Recuerdo que en los 80, Zaragoza se convirtió en una referencia en la tarea de hacer desaparecer el chabolismo. Los profesionales de los Servicios Sociales hicieron entonces un magnífico trabajo. Había voluntad política, conocimientos técnicos y consenso social para conseguir erradicar una situación que atenta contra la dignidad humana. Entonces y ahora.

Invito al lector a darse un paseíto por la avenida de Navarra, un poco más adelante de la zona de obras sobre las que la alcaldesa cacarea. Justo debajo de la rampa que da acceso al parque. Tendrá la ocasión de ver como malviven unas cuantas personas rodeadas de ratas. No me lo invento. Las vi correr a pares al lado de los cartones y pertenencias de quienes allí duermen. A poca distancia, al menos desde hace tres años, un joven pasa el día buscando los rayos de sol o la sombra, según convenga. Y en este tiempo, a mitad de tarde, despliega su saco de dormir y se acuesta en la entrada de una entidad bancaria. Parece que tiene algún problema de salud mental y en algún lugar se asea y se alimenta porque no se le ve mal. Pero su vida es la calle y su noche es heladora.

Si no hemos perdido definitivamente la humanidad es su dignidad y la de la que lo vemos la que está en juego. Es un caso, pero significativo. En Antropología prestamos atención al caso individual, no sólo a las estadísticas. Y en Trabajo Social por supuesto. Pues visto lo visto algo está fallando. No sé por qué, si se trata de un presunto incapaz, no se ponen en marcha los mecanismos para nombrarle un tutor que asegure la intervención de los Servicios Sociales y de Salud Mental, hasta ahora ineficaces. Alguien me contestará con el aumento de plazas en alguna institución y le responderé que eso no es suficiente para erradicar el sinhogarismo. Hay literatura académica, asociaciones especializadas y técnicos que saben cómo hacerlo. Otra cosa es que haya voluntad y competencia política, que visto lo visto, no las hay.