Adiós a un 2025 con claroscuros

Aragón despide hoy un 2025 con muchas luces y sombras que, como cada año, siempre invitan a la reflexión para afrontar un año nuevo que ya se atisba en el horizonte con una elecciones autonómicas anticipadas en febrero como principal hito a superar. Un 31 de diciembre siempre toca echar la vista atrás y decidir, cada uno desde su particular punto de vista, con qué quedarse de los últimos doce meses. Para todos será el año del último adiós a Javier Lambán, una figura imprescindible en la política aragonesa, expresidente que fallecía el 15 de agosto vistiendo de luto a un territorio familiarizado con su «voz propia» frente al discurso que imponían desde sus propias siglas y en los grandes debates de una política nacional que lo impregnan todo un ecosistema cada vez más polarizado y crispado. Su despedida será para siempre uno de los hitos más relevantes de un 2025 que deja tras de sí muchos claroscuros. Todos conviven en un periodo de inestabilidad política, dentro de un contexto bélico internacional que afecta en el día a día de los aragoneses y también de agrios debates sobre temas como la llegada de migrantes que, más allá de la ruptura entre el PP y Vox, ha demostrado que asistimos a un momento histórico en el ámbito social que requiere de una respuesta contundente.

Suerte que la economía va viento en popa para la comunidad, como también se ha podido comprobar durante este 2025, aunque uno de los hitos inolvidables fue el gran apagón que supuso un punto de inflexión para todos. Proyectos estratégicos como la gigafactoría de CATL en Stellantis, que ya ha colocado su primera piedra, o la confirmación de la llegada de Leapmotor a Figueruelas dan un empuje sólido a la pujanza del territorio. Sin olvidar las inversiones milmillonarias de los futuros centros de datos de Microsoft, Samca o Forestalia, las ampliaciones ya en marcha de Amazon Web Services... Decenas de miles de millones que eclipsan la incertidumbre política y relanzan unas expectativas en el empleo que ya están en su mejor momento histórico.

En Zaragoza, el hito más relevante tiene nombre de estadio de fútbol: el de la nueva Romareda, que ya se levanta sobre el solar en que se ha convertido el viejo templo zaragocista, y el del Ibercaja Estadio, el campo provisional para 20.000 espectadores que se estrenó esta temporada en el Parking Norte. Mientras, la capital ha impulsado las reformas de arterias principales como Coso y San Miguel, la avenida Valencia o la transformación del entorno del Portillo, y se han desatascado proyectos estratégicos como la reconversión de los suelos de Aceralia o la salida de Instalaza del centro o la entrada del Gobierno de Aragón en Arcosur para combatir la principal preocupación de los ciudadanos, el problema de la vivienda. Ejes principales de una política municipal que acaba el año con presupuesto presentado para 2026 y sin apoyo de Vox.

También hay luces y sombras en lo deportivo, con un Real Zaragoza que ha firmado un 2025 para olvidar, coqueteando con el abismo del descenso y la obligación de remontar para sobrevivir, frente a un Casademont femenino que se hacía con la Supercopa y consolidaba su fortaleza en la élite con un equipo que aspira, por primera vez, a todo lo que se proponga. La cara y la cruz de un año difícil de olvidar. También en lo cultural, ya que Zaragoza se ha lanzado a apostar por los grandes eventos y empieza a llenar su calendario de grandes citas mientras los eventos más modestos sufren y mucho por sobrevivir.

Y también 2025 será el año de trágicos sucesos que tampoco se olvidarán. Es el año en el que la violencia machista se cobró una nueva vida en Zaragoza, la de Eugenia, la última víctima de una lacra social que sigue escribiendo negros episodios en Aragón. Y será también el de la última tragedia en la alta montaña, el pasado lunes, cuando tres expertos montañeros murieron tras ser arrollados por un alud en Panticosa. Dolor y consternación para cerrar un 2025 que, para bien o para mal, termina para todos.