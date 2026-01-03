Año de nieves

El año 2026 comienza algo fresco. Claro, como que es un año nuevo, pensarán algunos. Está recién hecho y llega con cierto frío. Bueno, tampoco demasiado frío, no nos alarmemos, ni frío ni calor, cero grados, como dicen los chistosos sosos. ¿Y qué puede pasar con cero grados de temperatura? Pues que nieve, es evidente. Veo la previsión meteorológica (como hacemos los cuentistas estos días a diario, a ver si nos llueve o nos nieva en nuestros bolos y desplazamientos) y me encuentro con que en Zaragoza, este lunes 5 de enero, puede nevar. Hay una probabilidad bastante alta. ¿Y dónde estoy ese día? En Zaragoza. Por la mañana tengo un cuentacuentos en la plaza del Pilar y por la tarde participo, un año más, en la Cabalgata de los Reyes Magos. Este año voy de estrellero, por cierto.

Participar en la cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente es uno de los eventos más emotivos y agradecidos del año. Ver las caras de los niños, y de los no tan niños, es todo un poema. Y si ya de por sí es un bolo en el que se disfruta un montón, con la magia navideña que lo acompaña y lo magnifica, con un leve manto blanco de nieve quedaría la mar de apropiado, ¿verdad? Otros años la cabalgata se ha abierto paso a través de la densa niebla, que también le da un toque de cuento a lo Charles Dickens, no nos engañemos. Y recuerdo que ha habido años de pasar un frío que para qué, varios grados bajo cero, aunque los animadores nos movemos tanto de acá para allá que tampoco pasamos apenas nada de frío (más bien lo sufren los sufridos espectadores que aguantan al pie del cañón las casi dos horas correspondientes).

Pero bueno, nieve o no, que en Zaragoza siempre flota la incertidumbre, y tampoco nieva (en caso de que nieve) como para tirar cohetes, lo disfrutaremos igualmente. Este año la cabalgata tiene un nuevo recorrido, a causa de las obras, y participan más de cuatrocientos animadores. Merecerá la pena contemplarla independientemente del tiempo que tengamos, pero reconozco que los que apenas vemos la nieve por estos lares nos haría una ilusión especial. Además, si nos nieva ese día querría decir científicamente que estaremos a cero grados, así que no pasaremos los asistentes ni frío ni calor (sí, soy un chistoso soso yo también, no puedo evitarlo). ¿Año de nieves, año de bienes? Ojalá sea así. Feliz año a todos.