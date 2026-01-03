Pragmatismo electoral

El próximo 8 de febrero los aragoneses estamos llamados a las urnas para decidir quién va a presidir el Pignatelli la próxima legislatura. Según la actualidad demoscópica, y siendo pragmáticos, la contienda política va a tener dos frentes. Uno, el más importante, si el actual Presidente en funciones, el popular Jorge Azcón, logra una mayoría absoluta o no. De momento las encuestas no se la dan. El otro, si el PSOE, con su candidata, la exministra Pilar Alegría, salvará los muebles o repetirá la estrepitosa debacle de sus compañeros de partido de Extremadura.

En este contexto, Azcón en su mensaje institucional de fin de año, estableció un matiz político, dado que estamos en un periodo electoral. Afirmó que Aragón atraviesa un momento económico positivo, con un descenso del paro y llegada de inversiones importantes. Lo urgente: una política de vivienda realista, la seguridad ciudadana, una solución valiente para resolver la situación de los jóvenes o la Travesía Central del Pirineo, estuvieron ausentes.

Por otra parte, Pilar Alegría, representante del sanchismo más recalcitrante, tuvo un mal comienzo en su andadura como secretaria general del PSOE aragonés. No hace todavía un año, fue presentada en sociedad en el congreso del PSOE del Alto Aragón por… Santos Cerdán. Aquellas felicitaciones y abrazos y, sobre todo, una imagen de Santos levantándole la mano a Pilar, no auguraron nada de lo que varios meses después se produjo: Santos Cerdán pasando unos meses en Soto del Real y a punto de ser enjuiciado por presuntas tramas de corrupción.

Otros contendientes, sin posibilidades reales –según las encuestas— de hacerse con el Pignatelli, estarán en liza. Alejandro Nolasco busca ser cancerbero de la derecha y Tomás Guitarte lucha porque «Existe» no sea solo una declaración metafísica ante una polarización que está asfixiando el centro político. Sumar, Podemos, IU y Chunta, la famosa izquierda de la izquierda, llevan demasiado tiempo sin ponerse de acuerdo ni ellos mismos, y por lo visto tampoco con su electorado, dada la representación que les otorgan las empresas demoscópicas.

En definitiva, las encuestas vaticinan una ventaja del centroderecha, pero la llave del Pignatelli dependerá de una aritmética bastante diabólica. Asistiremos a un duelo de titanes con aroma a Consejo de Ministros. Azcón ofrece su «Aragón de las oportunidades», mientras Pilar Alegría regresa de la corte. Será un choque de legitimidades donde la gestión autonómica es el pretexto para calibrar el desgaste de Pedro Sánchez frente a Núñez Feijóo.