En las calles, en los bares, en los hogares, en el ambiente se respira resentimiento. La gente así lo expresa, buscando chivos expiatorios: moros, sudacas, gobiernos, políticos, crisis climática, el capitalismo, los comunistas, las autonomías, la vivienda imposible, la sanidad en crisis, catalanes, vascos, españoles, murcianos, Amancio Ortega, el Real Madrid, el Barça, Carlos Alcaraz, el reguetón invasivo, el sursum corda…. Las cifras macroeconómicas van bien, vivimos en paz (aquí), el consumo se dispara, las cosas más o menos funcionan y hasta te ha podido tocar la lotería, pero el malestar está ahí, parece invadirlo todo. La gente está cabreada y se rifan cada día muñecos del pim pam pum; perrosanxe el más solicitado, el gran villano, origen de todos los males para la derecha expansiva y una buena parte de la población encabronada.

¿De dónde viene ese malestar, esa permanente insatisfacción? Por supuesto que, en buena medida, se debe a la expansión de los discursos de odio a través de las redes sociales, X especialmente, promovidos por los señores tecnofeudales al servicio de sus intereses. Pero no solo, es también consecuencia de un paisaje moral e ideológico arruinado. No hay horizontes de esperanza: el comunismo –en realidad un capitalismo autoritario de Estado– feneció, el capitalismo sobrevive en una crisis permanente, la democracia liberal está cuestionada, incluso la ciencia… Esas ruinas están siendo colonizadas por la conspiranoia, el populismo y la ola reaccionaria. Como todo ha devenido sumamente complejo en nuestro mundo, parece que la gente busca soluciones fáciles, acomodadas a su zona de confort mental. La moderación, el matiz, la racionalidad templada, el diálogo, el debate sosegado o el consenso ya no tienen cabida en medio de este torbellino vesánico. Ha estallado la guerra cultural y se multiplican las trincheras... El renacimiento de las religiones y la espiritualidad, visible incluso en los hits musicales, tienen su lógica: ante un mundo irrespirable por el gas tóxico del resentimiento, la bronca y el mal rollo, hay que fugarse hacia otro escatológico. Si hasta los dominadores de la Tierra se están preparando para huir a Marte cuanto antes, dejándonos al resto de los pobres mortales en el caos que ellos han generado... Así pues, en los habituales propósitos de comienzo de año, yo pediría que hubiese un poco más de sosiego, comprensión y bonhomía; también desearía que, ya que la igualdad cotiza a la baja y la libertad está siendo mancillada, vaciada de sentido, que al menos reactiváramos la #fraternidad y la convirtiéramos en tendencia.