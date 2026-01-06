Opinión | Sala de máquinas
Anarquistas yanquis
De un autor tan hermético y secreto como Thomas Pynchon no debe de resultar nada fácil extraer algo parecido a una película, pero Paul Thomas Anderson lo ha conseguido con Una batalla tras otra. Protagonizada, entre un largo elenco de actores y actrices muy conocidos, por Leonardo di Caprio y Sean Penn.
La historia nos invita a remontarnos a los años sesenta. En su primera parte, el argumento está protagonizado por una célula de activistas norteamericanos, todos jóvenes y reclutados para la causa anarquista bajo la inspiración del «mayo del 68». Haciendo referencia a ese origen, se denominarán, como grupo, Francés 75. Su objetivo, acabar con la policía, con los bancos, con la burguesía, con el capitalismo, con todo aquello y aquel que no crea en la inocencia, en la generosidad del ser humano para ir renunciando a sus egoísmos y aportar ilusión al renacimiento de una nueva era basada en la igualdad, en la solidaridad y en el derecho a la felicidad.
Pero todas esas legítimas esperanzas traspasarán en negativo la raya de la ley cuando una de las activistas dispare su pistola contra un guarda de seguridad y lo asesine. A partir de ahí, los tipos más duros del FBI y de las unidades militares encargadas de custodiar la frontera con México (ese es el ámbito territorial de la cinta) se consagrarán a perseguir a esa chica de raza negra, tan provocativa como capaz de pasar a la acción. Sus compañeros de Francés 75 serán capturados o bien lograrán camuflarse entre los miles de emigrantes ilegales acampados en las poblaciones fronterizas. Por todos esos pueblos y campos de caravanas los buscará un fanático militar, miembro, a su vez, de un grupo de ultraderecha compuesto exclusivamente por norteamericanos blancos, defensores del statu quo y muy poderosos. Obsesionado con acabar con ellos, este personaje ofrecerá a los espectadores una sucesión de iniciativas tan hiperrealistas y paródicas que nos acercarán al cine de Tarantino o de los hermanos Cohen.
Violencia, humor y crítica lograrán un difícil equilibrio, terminando esta aventura cinematográfica con la misma sensación que se cierran los libros de Pynchon: la de algo que podría ser algo nuevo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la céntrica avenida de Zaragoza que lleva 14 meses en obras... y está cerca de librarse de ellas
- Los usuarios del 'Utebero' y del 'Casetero' sacan los colores a sus servicios de autobús: 'Siempre llegan tarde
- Una niña de 13 años, herida grave en un accidente que ha obligado a cortar la AP-2 cerca de Bujaraloz
- El Real Zaragoza de los guerrilleros de Rubén Sellés y los jugadores diferenciales que hay que fichar en enero
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'No podemos buscar héroes fuera de lo que hay aquí
- Accidente mortal en Alberite de San Juan (Zaragoza): un fallecido en el choque entre una furgoneta y un tractor
- Todas las novedades de la Cabalgata de Reyes en Zaragoza este año: horario, cambios en el recorrido y un espacio inclusivo sin ruido
- La Aemet activa el aviso naranja en el Pirineo por mínimas que podrían llegar a los diez grados bajo cero