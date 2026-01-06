Optimismo en el empleo

Las cifras que se conocieron ayer certifican la buena salud del mercado laboral en España y, en consecuencia, la buena marcha de la economía. Tanto en lo que se refiere al número de personas que cotizan en la Seguridad Social como al número de parados, el balance de 2025 es positivo. En el conjunto del país hay medio millón más de trabajadores y 152.000 parados menos. Conviene recordar, en este sentido, de dónde venimos. En España, se llegó en 2013 a un máximo de unos 5 millones de personas apuntadas en el Sepe, en el punto más álgido de la crisis económica que empezó en 2008. Después de una tímida recuperación, hubo más tarde un repunte en febrero de 2021 (con unos 4 millones), a raíz de las consecuencias de la pandemia del covid. Desde entonces, el paro inició una línea descendente que se ha ido consolidando en el último lustro hasta llegar a los 2,4 millones de este 2025, por debajo del 10% del total de la población activa. Los datos en Aragón han vuelto a ser positivos en consonancia con los del resto de España. La comunidad avanza hacia el pleno empleo, con 14.169 trabajadores más y el mejor dato de paro en casi dos décadas: 48.454. Es la mejor cifra de los últimos 18 años (desde 2007).

En cuanto a las altas en la Seguridad Social, el mercado laboral establece un nuevo récord absoluto, con 21,84 millones de afiliados, unos tres millones más desde la anotación más baja de la época del covid, en abril de 2020. Cabe resaltar, entre estas cifras, que un 41% de las personas dadas de alta son de origen extranjero, con lo que se confirma que el repunte tanto de los datos del mercado laboral como de la economía en general se debe en buena parte a la aportación de la población migrante, un dato muy a tener en cuenta a la hora de calibrar el hipotético impacto no solo social, sino también económico, ante determinadas medidas defendidas desde algunas posiciones políticas. En Aragón, la afiliación media a la Seguridad Social ha alcanzado los 633.131 trabajadores, el número más alto de la serie histórica al cierre de un ejercicio. Las cifras ahora conocidas convierten a Madrid en la comunidad con más afiliados a la Seguridad Social, por encima de Cataluña, que ocupa la segunda posición.

Lo cierto es que el optimismo que se deduce de las cifras no debe hacernos olvidar la necesidad de dibujar un mañana en el que, manteniendo el auge de la economía, también pueda reducirse el porcentaje del paro hasta equipararlo a niveles europeos (especialmente entre jóvenes y mujeres), con políticas que consoliden a los sectores con más ocupados (sanidad, transporte, educación y, en una situación al alza, la construcción) y que, al mismo tiempo, auspicien ofertas de empleo adecuadas y sostenibles en ámbitos de más valor añadido, como el de los semiconductores o la inteligencia artificial.